Füllkrug nach Sanchos Elfmeter-Frage: "Nein, heute mach’ ich das"

Gerade als der 1. FC Köln im Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstagnachmittag auf das 1:1 drängte, bekam Borussia Dortmund einen Strafstoß zugesprochen, der zum vorentscheidenden 2:0 führte. Ein Treffer, der zuvor für eine kleine Debatte innerhalb des BVB-Teams gesorgt hatte.

Es ging um einen Elfmeter. "Eigentlich gibt es bei uns so ein kleines Ranking. Normalerweise stehe ich da mit Marco (Reus; Anm. d. Red.) und Emre (Can)", erklärte Niclas Füllkrug bei "Sky", wobei es bei einer kurzen Unterhaltung zwischen der 56. und 57. Minute zwischen ihm selbst und Jadon Sancho gegangen war. Denn nachdem der Dortmund-Rückkehrer nach einem Kontakt mit Kölns Rasmus Carstensen einen Strafstoß herausgeholt hatte, wollte der Engländer diesen am liebsten selbst schießen.

"Er hat nur gefragt, ob es okay ist, wenn er schießt", beschrieb Füllkrug die Situation selbst, in der sich kurzzeitig auch andere BVB-Spieler wie Marcel Sabitzer beteiligt hatten. "Dann habe ich gesagt: Nein, heute mach’ ich das - und dann hat er sich auch gleich darauf eingelassen und gesagt: 'Klar, hau' ihn rein, Fülle.' Er hat mich gepusht, das war gut", so der Nationalspieler weiter.

Füllkrug: "Er hätte den mit Sicherheit auch verwandelt"

Gesagt, getan. Denn souverän verwandelte Füllkrug den Foulelfmeter anschließend - nach kurzem Verzögern - gegen die Bewegung von FC-Keeper Marvin Schwäbe. Ein wichtiger Treffer im Spiel, zumal Dortmund die Führung nach einer Kölner Drangphase somit auf 2:0 ausbaute. "Er hätte den mit Sicherheit auch verwandelt, und er wollte unbedingt wieder sein erstes Tor für den BVB machen. Aber das kommt dann sicher nächste Woche", meinte der Stürmer über Sancho. Größere Narben hinterließ das kurze Gespräch offenkundig ohnehin nicht, denn nach dem Tor kam es zum lächelnden Handshake zwischen beiden Offensivakteuren.

Handshake mit Lächeln: Jadon Sancho (Nr. 10) und Niclas Füllkrug nach dem 2:0 für Dortmund. IMAGO/Team 2

Dass Füllkrug in der Szene auf sein Vorrecht durch die internen Absprachen pochte, hatte indes sicher auch mit seinem eigenen Torekonto zu tun. Denn zuvor hatte der Ex-Bremer, der für Werder 2022/23 noch auf 16 Treffer gekommen war, in 17 Spielen für die Borussia lediglich fünf Tore erzielt - bei allerdings bereits fünf Vorlagen (nur eine weniger als im gesamten Vorjahr).

Dass sein erstes Pflichtspieltor im Jahr 2024 tatsächlich keinesfalls belanglos für ihn selbst gewesen war, machte folgende Aussage Füllkrugs deutlich: "Ich glaube, dass das 2:0 für die Mannschaft und für mich ein wichtiges Tor war. Ich bin jetzt gut in die Rückrunde gestartet, jetzt gleich mit einem Tor. Das ist immer gut, wenn man so startet."

Terzic lobt Bender für einstudierte Eckball-Variante

Dabei war das 2:0 der Dortmunder in Köln keineswegs das einzige Tor, das durch ein Gespräch im Vorfeld maßgeblich auf den Weg gebracht wurde. Denn Edin Terzic erklärte nach der Partie, dass die Eckballvariante, die nach Ecke von Julian Brandt durch eine Direktabnahme von Donyell Malen nahe des Elfmeterpunktes in einen Treffer umgemünzt wurde, "einstudiert" gewesen sei.

Von Donnerstag auf Freitag sei diese als "gemeinsame Idee des Trainerteams" entstanden, wobei der Dortmunder Cheftrainer seinen neuen Co-Trainer Sven Bender heraushob: Dieser sei in dieser Hinsicht "gerade in ganz vielen Bereichen federführend". Auch wenn Terzic einfügte, dass "diese spezielle Variante nicht neu und auch keine Raketenwissenschaft" darstellte, freute sich der 40-Jährige darüber, dass Idee und Ausführung letztlich so prompt Früchte trugen. Und damit wie Füllkrugs Debatten-Treffer schließlich maßgeblich zum Erfolg von Köln beitrugen.