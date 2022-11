Füllkrug: "Mich selbst als WM-Hoffnung zu sehen, finde ich schwierig"

So cool, wie Niclas Füllkrug gegen Spanien vor seinem Ausgleichstor agierte, so gelassen absolvierte er am Dienstag seinen Auftritt bei der Pressekonferenz im DFB-Medienzentrum in Katar. Der Angreifer des SV Werder Bremen äußerte sich zu seiner Rolle als deutscher WM-Hoffnung und seiner Erwartung an das abschließende Gruppenspiel gegen Costa Rica.

Er schoss den Ausgleich gegen Spanien und schürte damit Hoffnungen: Niclas Füllkrug. imago images