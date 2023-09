Füllkrug jagt die Kanone: Anna-Lena auf den Spuren ihres Bruders Niclas

Ihr Nachname steht für Tore - nicht erst, seit ihr Bruder Niclas vergangene Saison die Torjägerkanone in der Bundesliga gewann. Nach fünf Spielen hat Anna-Lena Füllkrug bereits elf Treffer für Hannover 96 erzielt. Damit rangiert sie im bundesweiten Torjägerranking in Deutschlands dritten Ligen der Frauen aktuell auf dem geteilten Spitzenplatz. Nun will sie die zweite Kanone in die Familie holen, die seit Generationen aus Angreifern besteht.

Anna-Lena Füllkrug will mit Hannover 96 in die 2. Bundesliga aufsteigen, das macht sie im Gespräch mit dem kicker deutlich. Dafür stellt sie auch ihre eigenen Tore in den Hintergrund. "Wir wollen unbedingt aufsteigen, das ist das große Ziel. Ich bin jetzt bereits sieben Jahre in Hannover und habe mir damals mit einer Teamkollegin geschworen, wir wollen zusammen in die 2. Liga. Jetzt sind wir so nah dran." Die Hannoveranerinnen stehen in der aktuellen Regionalliga-Nord-Runde auf dem zweiten Tabellenplatz, der zumindest für die Relegation zum Aufstieg in die 2. Liga berechtigen würde.

Stürmertyp Füllkrug

"Ich bin aktuell noch nicht zufrieden, sonst würden wir ganz oben stehen. Wir haben am zweiten Spieltag das Topspiel gegen Henstedt-Ulzburg ärgerlich verloren und zusätzlich ein weiteres Remis hinnehmen müssen", ärgert sich die Lehramtsstudentin für Sport und Geschichte über den Saisonstart. Die beste Offensive der noch jungen Punkterunde stellen die Niedersachsen mit 30 erzielten Treffern dennoch. Einen großen Anteil daran hat Anna-Lena Füllkrug, die bereits auf elf Tore in nur fünf Partien kommt. Im vergangenen Jahr waren es noch 17 Treffer nach 19 Spielen. Doch was ist das neuerliche Erfolgsgeheimnis der Mittelstürmerin?

"Wir sind jetzt seit Längerem als Mannschaft gut eingespielt und entwickeln uns immer weiter", lobt die 26-Jährige ihre Teamkolleginnen. Selbst bezeichnet sich Füllkrug als klassische Mittelstürmerin, die ein gutes Kopfballspiel sowie einen guten Abschluss vorweist und "einfach weiß, wo das Tor steht".

Wir sind schon eine Torjäger-Familie und haben damals und auch jetzt ordentlich gebutzt. Anna-Lena Füllkrug (26) über das Torjäger-Gen ihrer Familie

Das Torjäger-Gen liegt bei den Füllkrugs in der Familie. Nicht nur der Vergleich mit ihrem großem Bruder Niclas Füllkrug, der für Borussia Dortmund und die deutsche Nationalmannschaft auf Torejagd geht, liegt auf der Hand. Auch bereits ihr Vater und Opa waren erfolgreiche Stürmer. Ihr Großvater Gerd etwa kickte für den SV Arminia Hannover in den 70er Jahren in der 2. Liga. "Wir sind schon eine Torjäger-Familie und haben damals und auch jetzt ordentlich gebutzt", so die gebürtige Hannoveranerin.

Der Kontakt zu ihrem Bruder Niclas sei nach wie vor hervorragend, erzählt sie: "Wir telefonieren regelmäßig und versuchen uns auch öfter zu sehen. Ich war jetzt am Wochenende bei seinem Spiel in Dortmund, und auch er versucht manchmal, zu meinen Spielen zu kommen. Als er noch in Bremen gespielt hat, war das natürlich einfacher."

Die Füllkrugs sind zweifelsohne eine Fußball-Familie, wenn das runde Leder auch nicht die komplette gemeinsame Zeit vereinnahmt: "Wenn wir an Weihnachten zusammensitzen, dann geht es nicht nur um Fußball. Klar ist das ein großes Thema bei uns, aber wir haben auch viele andere schöne Themen", erzählt die Torjägerin.

Das Kopfballspiel scheint in der Familie zu liegen

Sportlerin des Jahres

Ihr Leben hat sie aber neben ihrem Studium schon lange dem Fußball gewidmet. Insgesamt neun Jahre trainierte die B-Lizenz-Inhaberin zusammen mit ihrem Vater beim Jugendverein der Füllkrugs, dem TuS Ricklingen, die Mannschaft ihres jüngsten Bruders. Seine Position? Klar: Stürmer. Zuletzt musste sie diese Tätigkeit aber aufgrund ihres Master-Studiengangs beenden. Ebenso wie ihre Aufgabe beim Niedersächsischen Fußballverband (NFV), bei dem Füllkrug bei der Talentförderung von jungen Fußballerinnen auf einem Stützpunkt mithalf.

Einen Abschied aus Hannover kann sich Füllkrug, die 2018 gemeinsam mit Niclas zur Sportlerin und zum Sportler des Jahres in ihrer Heimatstadt gekürt wurde, derzeit nicht vorstellen. "Ich wohne schon immer in Hannover. Wir kommen hier her, ich sehe keinen großen Grund, hier wegzugehen."

Und das, obwohl die Möglichkeit bereits mehrfach bestanden habe, erzählt sie: "Ich hatte schon Angebote, auch von höherklassigen Klubs, aber ich fühle mich hier einfach wohl." Kategorisch ausschließen will sie einen Wechsel in Zukunft aber nicht. "Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, irgendwann will ich - am besten mit Hannover natürlich - 2. Bundesliga spielen."

Gleichziehen im Kanonen-Duell

Dafür sind die Niedersachsen aber auch auf die Treffer ihrer Strafraumstürmerin angewiesen, die zwar kein konkretes Ziel habe, 20 Treffer aber schon erreichen will. "Das Wichtigste bleibt aber das große Ziel Aufstieg, da spiele ich lieber einmal mehr ab", so die ambitionierte Vollblutstürmerin.

Im vergangenen Mai holte Niclas (zusammen mit dem ehemaligen Leipziger Christopher Nkunku) die Torjägerkanone in der Bundesliga. 16 Treffer benötigte er dazu. Nun will sie es ihm mit der weißen Kanone gleichtun. "Ich habe Bock, das Ding zu holen. Wenn es so eine Liste gibt, dann will ich auch Erste sein", so die 26-Jährige. Und ergänzt: "Es ist einfach cool, dass es eine solche Kanone auch auf Amateur-Ebene gibt. Für mich wäre es eine Ehre." Dass dazu noch einige Treffer folgen müssen, weiß auch sie: Im letzten Jahr gewann in Deutschlands dritten Ligen Aylin Yaren mit 44 Toren.