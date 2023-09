Füllkrug: "Ich bin in solchen Situationen immer entspannt"

Als "nicht so dramatisch" beschreibt Niclas Füllkrug die Blessur, wegen der vorsorglich Thomas Müller fürs DFB-Team nachnominiert worden ist. Beschwichtigend tritt der Ex-Bremer in Wolfsburg auch wegen der Situation bei seinem neuen Klub Borussia Dortmund auf.

Niclas Füllkrug sagt über sich, er sei in sportlichen Situationen, die manch einer als Krise bezeichnen würde, "immer entspannt". Und man nimmt es dem 30-Jährigen mit der charakteristischen Zahnlücke ab, wenn man ihn am Montag bei der Ankunft beim DFB-Team beobachtet. Mit überweitem T-Shirt und Baseballmütze auf dem Kopf steigt "Fülle" aus dem schwarzen Van, der ihn zum Eingang des Mannschaftshotels der Nationalmannschaft gefahren hat. Lässig begrüßt er mit einer Umarmung Robin Gosens, der kurz vor ihm angekommen ist und auch etwas erzählt hat ("Es gibt nur Qualitätsspieler in der deutschen Nationalmannschaft").

Dann schreibt Füllkrug für die rund 50 wartenden Fans Autogramme - und stellt sich anschließend den Medien.

"Das ist nicht so dramatisch", sagt er gleich zu Beginn, als ihn ein Reporter auf die Blessur anspricht, die Bundestrainer Hansi Flick dazu veranlasste, am Montagmorgen Thomas Müller nachzunominieren. "Wir müssen schauen. Deshalb bin ich angereist." Mit dem BVB, bei dem er seit dem vergangenen Donnerstag unter Vertrag steht, sei er im Austausch, auch "der Hansi" habe rechtzeitig Bescheid gewusst. Alles entspannt also.

"Die Fans ins Boot holen"

Und das, wo es doch sowohl beim DFB-Team als auch bei Füllkrugs neuem Klub durchaus angespannte Zeiten sind.

Die deutsche Nationalmannschaft benötigt neun Monate vor dem Start der Heim-EM dringend zwei gute Ergebnisse gegen Japan (Samstag um 20.45 Uhr in Wolfsburg, LIVE! bei kicker) und gegen Frankreich (Dienstag um 21 Uhr in Dortmund). Der BVB wiederum befindet sich in der kuriosen Situation, in der Liga zwar im Kalenderjahr 2023 erst ein Spiel verloren zu haben, der Musik aber nach dem dritten Spieltag der noch jungen Saison dennoch bereits hinterherzulaufen. Doch besorgt wirkt Füllkrug nicht. Und begründet seine Haltung auch.

Es geht um das Gefühl von Erfolg. Niclas Füllkrug

In Dortmund habe er die Mannschaft direkt kennengelernt und ein erstes Fazit gezogen: "Das ist eine sehr, sehr gute Truppe. Ich bin da nicht so skeptisch." Es sei im Verlauf einer Saison "manchmal so, dass man Probleme und Schwierigkeiten hat". Der BVB sei mit einer Delle gestartet. "Es gibt aber die Möglichkeit, es bald besser zu machen."

Und das DFB-Team? "Wir haben jetzt wieder zwei Heimspiele und damit zwei Möglichkeiten, die Fans ins Boot zu holen", sagt der Stürmer und verweist auf die immer gleichen Themen, mit denen sich die Mannschaft auseinandersetzen müsse: "Es geht um Ergebnisse, es geht um Erfolgserlebnisse, es geht auch darum, Erinnerungen zu schaffen und zusammenzuwachsen. Es geht um das Gefühl von Erfolg."

Es gibt viel aufzuarbeiten und aufzuholen

Im Erfolgsfall könnten die September-Tests gegen zwei starke Gegner gruppeninterne Prozesse anstoßen. Doch bis dahin ist es noch weit. Sportlich gibt es für den in der Kritik stehenden Bundestrainer Flick und sein Aufgebot viel aufzuarbeiten und aufzuholen - Stichwort 2:3 gegen Belgien, 3:3 gegen die Ukraine und 0:1 in Polen in den jüngsten drei Testländerspielen. Da kann es nicht schaden, einen entspannten Füllkrug an seiner Seite zu haben - selbst wenn dieser vielleicht gar nicht spielen kann.