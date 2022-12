Füllkrug hält sich Wechsel offen: "Erstmal müsste ein Angebot vorliegen"

Die erstmalige Nationalmannschaftsnominierung, seine WM-Teilnahme und nicht zuletzt seine gezeigten Leistungen in Katar haben ein gesteigertes Interesse an Niclas Füllkrug hervorgerufen, womöglich auch bei anderen Klubs. Nun erklärte der Werder-Stürmer, wie er selbst darüber denkt.

Am Osterdeich geht es in dieser Woche vor Weihnachten noch mal "ordentlich zur Sache", so lautete die Vorgabe von Trainer Ole Werner für die letzten Einheiten beim SV Werder Bremen im Jahr 2022. Niclas Füllkrug fehlt dabei aktuell noch, zumindest auf dem Platz. Der WM-Fahrer durchläuft nach seinem verlängerten Urlaub am Mittwoch jedoch erstmals wieder ein individuelles Kraft- und Regenerationstraining im Stadioninneren.

Füllkrug ist also zurück bei Werder, als viermaliger deutscher Nationalspieler - und mit einer beachtlichen WM-Ausbeute: drei Einwechslungen, 66 Minuten Spielzeit, zwei Treffer, ein Assist. Zwischenzeitlich entstand ein regelrechter Hype um den 29-Jährigen, auch mit Blick auf den Transfermarkt, wo die Aktie Füllkrug natürlich ebenfalls sofort höher gehandelt wurde. Erste Gerüchte wurden konstruiert, ein Wechsel schon in dieser Wintertransferperiode thematisiert…

Anderer Klub für Füllkrug? "Es muss sich lohnen"

Als "ganz normal" stufte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, diese Mechanismen des Geschäfts bereits Ende November ein, einen Tag, bevor das DFB-Team bei der WM nach der Gruppenphase vorzeitig ausschied. Werder habe "überhaupt kein Interesse daran, Niclas irgendwie abzugeben", sagte der 42-Jährige, und dass mit ihm fest beim Aufsteiger geplant wird. Ein Winter-Wechsel gilt weiterhin als eher unwahrscheinlich - wäre aber zumindest noch bis zum 31. Januar 2023 möglich.

Nun äußerte sich auch Füllkrug selbst und generell zu einem etwaigen Abgang. "Grundsätzlich muss erst einmal Interesse und ein Angebot eines anderen Vereins vorliegen, für den es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen", sagte er Sportbild. Werder sei für ihn kein 08/15-Klub. Der aktuell beste deutsche Angreifer der Bundesliga (zehn Saisontore) verwies auf mehrere Vorzüge in Bremen, das Stadion, die Mannschaft, das Trainerteam, "also stimmt zurzeit sehr viel".

Werder muss sich "grundsätzlich" mit Angeboten befassen

Alles andere müsse man bewerten, "wenn überhaupt" eine Offerte für den Nationalstürmer bei Werder eingehe. Zumal Füllkrug selbst auf die "nicht so gute" wirtschaftliche Situation des Vereins hindeutete, sodass sich auch die Bremer mit einem möglichen Angebot befassen müssten - was ja "grundsätzlich" immer so sei, wie auch Fritz zuletzt betonte. Für Füllkrug gebe es jedenfalls wichtigere Dinge als Geld; das hatte er vor der Saison bei seiner Werder-Vertragsverlängerung zu geringeren Bezügen bis 2025 ja auch schon unter Beweis gestellt.