Füllkrug, Götze und Moukoko dabei: Flick präsentiert seinen WM-Kader

Das Rätselraten hat ein Ende: Am Donnerstagmittag präsentierte Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die Winter-WM in Katar.

Sie stehen in Flicks WM-Kader: Niclas Füllkrug (li.), Mario Götze und Youssoufa Moukoko (re.). imago images (3)

Was wurde in den vergangenen Wochen nicht alles diskutiert und gemutmaßt, wer für die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) im Kader von Bundestrainer Hansi Flick stehen wird. Seit Donnerstagmittag sind alle Fragen beantwortet. Flick nimmt 26 Profis mit nach Katar - darunter auch drei Torhüter.

Das sind Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt). Flick hatte zwischenzeitlich mit vier Keepern geliebäugelt, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Bernd Leno (Fulham) gingen aber leer aus.

Keine Überraschung stellen die Nominierungen vieler Eckpfeiler dar. Die Weltmeister Neuer und Thomas Müller sind genauso gesetzt wie deren Münchner Vereinskollegen Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala oder Serge Gnabry.

Wie der kicker schon vorher erfuhr, entschied sich Flick links hinten gegen EM-Senkrechtstarter Robin Gosens und für Freiburgs Kapitän Christian Günter. Wie Gosens hoffte auch Weltmeister Mats Hummels vergeblich auf ein WM-Ticket. Dafür zauberte Flick den jungen Armel Bella Kotchap (FC Southampton) aus dem Hut.

Optionen Werner, Nmecha und Reus brechen vorzeitig weg

Am spannendsten war sicherlich, was Flick auf der Position im Sturm unternimmt. Mit Timo Werner (RB Leipzig, Riss der Syndesmose im linken Sprunggelenk) brach dem Bundestrainer der erfahrenste Angreifer weg. "Für die Mannschaft ist Timos Ausfall ein herber Verlust", stellte Flick klar.

Am Tag vor der Nominierung wurde auch noch das WM-Aus für Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg, Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie) öffentlich. Mit Pechvogel Marco Reus (Borussia Dortmund) fiel eine weitere Option vorzeitig weg.

Auffangen sollen diese Ausfälle unter anderem Niclas Füllkrug (Werder Bremen) und der erst 17-jährige Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) - die bislang noch ohne A-Länderspiel für Deutschland sind. Füllkrug ist aktuell mit zehn Treffern aus 13 Spielen bester deutscher Torjäger in der Bundesliga. Moukoko besorgte im Derby gegen Schalke (1:0) das goldene Tor, traf auch gegen die Bayern (2:2) und jüngst traumhaft doppelt aus der Distanz (3:0 gegen Bochum). Der zuletzt formstarke Weltmeister Mario Götze (Eintracht Frankfurt) gehört ebenfalls zum 26 Spieler starken Kader.

Am kommenden Montag beginnt die WM-Abstellungsperiode für die Klubs, vor dem Start ins Turnier gegen Japan (23. November) bezieht die DFB-Elf ein Kurztrainingslager im Oman (14. bis 18. November). Im finalen Test trifft Flicks Mannschaft am 16. November dann auch auf die Auswahl von Gastgeber Oman.

Der deutsche WM-Kader im Überblick:

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle, Nico Schlotterbeck (beide Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt, Karim Adeyemi (beide Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller (alle FC Bayern), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Chelsea), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)