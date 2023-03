Füllkrug: "Gnadenlosigkeit kann man trainieren"

Niclas Füllkrug ist schon nach fünf Länderspielen kaum noch aus der deutschen Nationalelf wegzudenken - und will auch mit "Gnadenlosigkeit" punkten.

Nach dem frühen Ausscheiden bei der WM in Katar war Niclas Füllkrug so frustriert, dass er sogar beim Finale erst dann den Fernseher einschaltete, "als ich gemerkt habe, dass es interessant wurde". Dabei gilt der Angreifer als vielleicht einziger WM-Gewinner im deutschen Team, auch wenn er das selbst unlängst lieber dementierte.

Deutschland war nicht zuletzt wegen der schwachen Chancenverwertung bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Dieses Problem könne man "natürlich" nicht wegdiskutieren, sagt Füllkrug im Interview mit dem "Spiegel" vor dem Testländerspiel gegen Belgien an diesem Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Köln. "Wenn man sich die WM anschaut: Ein, zwei Treffer mehr, und alles wäre anders ausgegangen."

Deshalb lautet seine Diagnose: "Wir hätten mehr das Gnadenlose haben müssen, das hat gefehlt." Lässt sich das mit Blick auf die Heim-EM 2024 trainieren? "Alles kann man trainieren, auch Gnadenlosigkeit", ist Füllkrug überzeugt. "Je öfter du den Ball versuchst, nah am rechten Pfosten zu platzieren, desto öfter wird es passieren, dass er am Ende auch nah am rechten Pfosten landet. Das liegt in deinem eigenen Einflussbereich."





Mit fünf Toren in fünf Länderspielen steht der 30-Jährige derzeit wie kein Zweiter für Gnadenlosigkeit in der DFB-Auswahl. Schon jetzt ist er kaum noch wegzudenken. "Ich hatte den Vorteil, dass mein erstes großes Ereignis bei der Nationalmannschaft direkt eine Weltmeisterschaft war", sagt er. "Bei einem Turnier verbringt man viel Zeit im Mannschaftskreis, alle Spieler haben ein großes gemeinsames Ziel. Das konnten wir in Katar zwar leider nicht erreichen, aber trotzdem wächst man als Team zusammen. So gliedert man sich schneller ein als bei einer normalen Maßnahme."

"Ich bin extrem hungrig - es wird sich zeigen, wofür es reicht"

Füllkrug, der als bester Bundesliga-Schütze derzeit gute Aussichten hat, die kicker-Torjägerkanone zu gewinnen, ist derzeit wohl so gut wie nie - und will doch mehr. "Ich fühle mich sehr gut und bin extrem hungrig. Aber gleichzeitig möchte ich stetig besser werden. Ich versuche tagtäglich an mir zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln und das Beste aus mir herauszuholen. Und am Ende wird sich zeigen, wofür es reicht."

Längst zittern die Fans von Werder Bremen, ob er in der kommenden Saison noch Grün-Weiß trägt. Zu seiner Zukunft äußert sich Füllkrug in dem Interview nicht, aber man darf davon ausgehen, dass für dieses Thema gilt, was er von seiner Gefühlswelt vor dem Tor sagt: "Ich bin kein Freund von Aufregung und Nervosität. Ich bin eigentlich immer entspannt."