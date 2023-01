Füllkrug: "Gehe davon aus, dass ich bleiben werde"

Gerade auch dank Niclas Füllkrug stoppte der SV Werder Bremen beim hart erarbeiteten 2:1 gegen den VfL Wolfsburg seiner jüngste Talfahrt in der Bundesliga. Der Doppeltorschütze äußerte sich anschließend zu seiner Zukunft.

Geht von einem Verbleib in Bremen aus: Niclas Füllkrug (li.). IMAGO/kolbert-press

Bleibt er, oder geht er in dieser Transferperiode etwa doch noch? Für Füllkrug selbst ist die Sache eindeutig: "Werder und ich haben uns eigentlich jetzt ziemlich klar positioniert. Deswegen steht da jetzt auch gar nicht so viel im Raum. Wir haben heute den 28. Januar und es gibt, glaube ich, keinen Grund, da jetzt noch nervös zu werden", meinte der 29-Jährige am frühen Samstagabend nach dem 2:1-Erfolg gegen Wolfsburg.

"Sind noch drei Tage - bin total entspannt"

Der Torjäger, der gegen den VfL einmal per abgeklärt verwandeltem Handelfmeter und einmal nach einem - von ihm selbst mit eingeleiteten - gelungenen Bremer Spielzug traf, betonte aber erneut, dass keineswegs er allein in dieser Frage mitentscheide: "Der Spielraum kommt ja nicht nur von meiner Seite aus. Clemens (Fritz, Leiter Profifußball bei Werder; Anm. d. Red.) hat jetzt oft genug erklärt, dass Werder auch ein Wirtschaftsunternehmen ist und gewisse Offerten auch immer wieder in Erwägung ziehen muss."

Dies bedeute, "wenn bei irgendeinem Verein Not am Mann ist und der eine Summe hinlegt, bei der man nicht nein sagen kann, dann muss das Werder einfach machen", erklärt Füllkrug, der zugleich aber auch sagt: "Das ist bis jetzt aber nicht der Fall und dementsprechend gehe ich davon aus, dass ich bleiben werde. Das sind jetzt noch drei Tage - ich bin total entspannt."

Füllkrug: Verbleib auch Charaktersache

Sein persönlicher Wunsch sei es ohnehin, zu bleiben, betonte Füllkrug erneut. "Ich bin gerne hier und ich finde, dass es auch Charakter zeigt, wenn man dort anpackt, wo man vor Ort ist, anstatt einen leichten Schritt zu machen und irgendwo hinzugehen, wo man alles hat. Deswegen versuche ich, das hier anzupacken."

Gänzlich ausschließen, dass Werder bis zur Deadline am Dienstag (31. Januar, 18 Uhr) womöglich doch noch ein entsprechend hoch dotiertes Angebot erhält, das man kaum ablehnen kann, kann aber auch Füllkrug natürlich nicht. "Ich weiß nicht, es kann sein, ich gehe ich aber nicht davon aus."