Füllkrug frustriert: "Ich bin der Verlierer der aktuellen Situation"

Niclas Füllkrug sollte Werder Bremen nach dem Abstieg als Leader anführen, doch zuletzt kam er nur wenig zum Zug. Seine Rolle als Teilzeitkraft nagt an dem eigentlich so selbstbewussten Mittelstürmer.

Mit 28 Jahren weist Füllkrug eine gewisse Erfahrung auf, und so weiß er auch, dass seine Torflaute mit der Hauptgrund ist, dass er von Werder-Coach Markus Anfang jüngst nur noch wenig berücksichtigt worden war. "Ich habe kein Argument, so lange ich nicht treffe", gab Füllkrug im Interview mit dem Portal "Deichstube" zu Protokoll.

Dabei ist Füllkrug, der sowohl in seiner ersten Zeit in Bremen als auch in Nürnberg und Hannover mit teils schweren Verletzungen zu kämpfen hatte, körperlich derzeit blendend unterwegs. "Ich bin so fit wie lange nicht mehr, setze es aber nicht in Tore um", beschreibt er sein Dilemma. "Im Moment ist das Tor für mich kleiner als für andere." Dabei boten sich ihm durchaus Chancen. So zu Beginn der Saison, als er in den ersten vier Partien in der Startelf stand, dabei aber kaum in Erscheinung trat und von der kicker-Redaktion jeweils die Note 5 bekam.

Im Moment ist das Tor für mich kleiner als für andere. Niclas Füllkrug

Füllkrug lobt Ducksch: "Er ist gut, er tut der Mannschaft gut"

Ab dem 5. Spieltag änderte sich dann seine Situation grundlegend. Denn mit Marvin Ducksch kam von Hannover 96 ein neuer Stoßstürmer, der an der Weser auch voll einschlug. Vier Tore gelangen dem Neuzugang in seinen ersten fünf Partien. "Er ist gut, und er tut der Mannschaft gut, das kann ich nicht anders sagen", lobt Füllkrug seinen neuen Kontrahenten, an dem es für ihn momentan kein Vorbeikommen gibt. "Ich bin so etwas wie der Verlierer der aktuellen Situation", klagt Füllkrug.

Seit dem fünften Spieltag kam Füllkrug nur noch von der Bank - und auch als Joker durfte er seitdem kein persönliches Erfolgserlebnis mehr bejubeln. "Es ist natürlich nicht zufriedenstellend", sagt Füllkrug, dessen Anspruch es ist, "wieder von Anfang an zu spielen." Doch was, wenn ihm nicht mehr der Sprung zur Stammkraft gelingt? Dann, so Füllkrug, der vertraglich noch bis Juni 2023 an der Weser gebunden ist, "müsste ich mir Gedanken machen".