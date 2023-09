Füllkrug-Ersatz gefunden: Werder leiht Borré aus

Werder Bremen hat auf den Abgang von Torjäger Niclas Füllkrug reagiert: Am Freitag legten die Norddeutschen auf dem Transfermarkt nach und liehen Rafael Borré (27) aus Frankfurt aus.

Der Wechsel von Niclas Füllkrug nach Dortmund ist für die Bremer sportlich natürlich ein herber Verlust und kaum zu ersetzen. Doch immerhin spült der Abgang des Bundesliga-Torschützenkönigs einiges an Geld in die klamme Bremer Kasse. Leiter Profifußball Clemens Fritz hatte bereits am Donnerstag angekündigt, dass man nun im Sturm noch einmal aktiv werden würde.

Und genau so kam es, denn am Freitag verpflichteten die Werderaner Borré aus Frankfurt. Der Angreifer wird bis Saisonende ausgeliehen. "Nach dem Wechsel von Niclas zu Dortmund war für uns klar, dass wir im Angriff noch etwas tun möchten. Mit Rafael ist uns dies gelungen", erklärt Fritz auf der Bremer Website. "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, ihn für Werder zu gewinnen."

Am Samstag gegen Mainz (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der 27-Jährige jedoch noch nicht im Kader der Grün-Weißen stehen. "Zum einen war es nicht mehr möglich, ihn auf die Spielberechtigungsliste zu setzen, da die Frist dafür am Freitagnachmittag endet, zum anderen wird er erst heute spät am Abend in Bremen sein. Er wird morgen aber beim Spiel sein und Mannschaft und Verein kennenlernen, bevor er am Sonntag zur kolumbianischen Nationalmannschaft aufbricht", so Fritz weiter.

Borré: "Ich kann es kaum erwarten, loszulegen"

Der 27-jährige Kolumbianer kam 2021 von River Plate nach Frankfurt und lief insgesamt 92-mal für die Hessen auf, dabei erzielte er 15 Tore. Unvergessen für den Spieler und die Eintracht-Fans ist sein entscheidender Elfmeter im Europa-League-Finale 2022 gegen die Glasgow Rangers. Sportlich gesehen spielte Borré bei den Hessen zuletzt keine Rolle mehr, kam in der aktuellen Saison noch nicht zum Einsatz.

"Ich habe Werder als Gegner erlebt und war davon begeistert, mit welcher Leidenschaft sie die Spiele angehen. Ich kenne Werder seit meiner Kindheit und weiß, welche großartigen Spieler hier gespielt haben. Auch wenn die letzten Jahre nicht einfach waren, ist der Klub auf einem guten Weg. Ich freue mich, in der vor uns liegenden Saison ein Teil davon zu sein. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen", so Borré.