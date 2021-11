Füllkrug erleichtert: "Wie ein ungeschliffener Diamant"

Der SV Werder Bremen feierte am Freitagabend einen mitreißenden Auswärtssieg in Nürnberg, bei dem die Gäste vor allem Moral bewiesen. Coach Markus Anfang, der Ex-Nürnberger Niclas Füllkrug und Siegtorschütze Leonardo Bittencourt traten nach dem Spiel ans Mikro.

Werder-Coach Markus Anfang sah beim Flutlichtduell im Max-Morlock-Stadion ein "Wahnsinnsspiel" seiner Mannschaft, die "hervorragend nach vorne gespielt hat". 60 Minuten lang liefen die Grün-Weißen aber einem Rückstand hinterher, hatte doch Nürnberg "die erste Chance eiskalt genutzt", wie der Trainer bei "Sky" analysierte. Lange Zeit bissen sich die Gäste die Zähne am Nürnberger Rückhalt Christian Mathenia aus, der "gefühlt alles gehalten hat". "Eigentlich müssen wir schon vor dem ersten Tor mit 2:0 führen, aber letztlich war das ein verdienter Dreier", resümierte Anfang.

Wir sind jetzt seit drei Spielen ungeschlagen, auch wenn es sich blöd anhört. Niclas Füllkrug

Entscheidend beteiligt beim Auswärtssieg war Niclas Füllkrug, der Mitte Oktober eine Denkpause bekam und in Nürnberg wieder neben Sturmkollege Ducksch auflief. Der 1:1-Torschütze erklärte, dass der Sieg "genau das war, was wir gebraucht haben. Wir sind so bisschen ein ungeschliffener Diamant und brauchen noch das Selbstvertrauen in der zweiten Liga." Der Angreifer schloss sich dem Fazit seines Trainers an und sah ein "tolles Spiel, bei dem wir eigentlich zu Beginn gar nichts zugelassen haben. Durch den Sieg haben die letzten zwei Unentschieden einen Wert, weil wir einen Sprung nach vorne machen konnten. Wir sind jetzt seit drei Spielen ungeschlagen, auch wenn es sich blöd anhört", stellte der Bremer Kapitän mit einem Schmunzeln im Gesicht fest.

Das Lächeln verging auch dem Siegtorschützen Leonardo Bittencourt nicht mehr. Der Joker wurde in der 63. Spielminute eingewechselt und erzielte den Treffer des Tages. Der 27-Jährige "stolpert sich gerade so bisschen rein" und hoffe daher, in der restlichen Saison noch eine Rolle zu spielen.

Der siegreiche SVW verschafft sich mit dem Dreier erstmal Ruhe für die Länderspielpause. Danach wartet mit dem Heimspiel am Samstag den 20. November gegen Schalke der nächste Kracher.