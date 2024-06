Führungswechsel bei Telekom Veszprem

Beim ungarischen Double-Sieger Telekom Veszprem gibt es einen Wechsel in der Führungsetage.

Dr. Zoltan Csik, der Geschäftsführer von Telekom Veszprem, tritt von seinem Amt zurück. Seine Rolle wird in Zukunft von Dr. Csaba Bartha übernommen. Das gab der ungarische Top-Verein auf seiner Homepage bekannt.

Csik übernahm im Frühjahr 2018 die Führungsposition bei Telekom Veszprem. In seiner Zeit holte Veszprém u.a. drei Meistertitel, gewann fünf Mal den Pokal und stand ein Mal im Champions-League-Finale (2019).

Der Csik-Nachfolger Dr. Csaba Bartha war u.a. von 2016 bis 2022 Präsident von Györi ETO - und hat den Klub im Frauenhandball zu drei Champions-League-Siegen sowie zu mehreren Meistertiteln und Pokalerfolgen geführt.

Großes Ziel: Champions-League-Titel

"Ich habe das Angebot gerne angenommen, es ist eine große Ehre für mich, mit Veszprem als Geschäftsführer für große Ziele zu kämpfen, sowohl in nationalen Pokalen und Meisterschaften als auch auf internationaler Ebene. Unser erklärtes Ziel in der Champions League ist es, einen Schritt nach vorne zu machen und um den Finalsieg zu kämpfen - die bisherigen Erfolge des Vereins haben uns dafür zweifellos längst prädestiniert", so Dr. Csaba Bartha.

Veszprem versucht seit vielen Jahren den langersehnten ersten CL-Titel zu holen. Vier Mal stand der Klub im Endspiel, vier Mal verlor er (2002, 2015, 2016 und 2019). Im vergangenen Sommer verstärkten sich die Ungarn u.a. mit Weltklasse-Kreisläufer Ludovic Fabregas. Doch das Team von Trainer Momir Ilic scheiterte in dieser Saison überraschend schon im Viertelfinale an Aalborg Håndbold.