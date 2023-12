Führungswechsel bei Eintracht Norderstedt: Reenald Koch nicht mehr Präsident

Eintracht Norderstedt ist mit der aktuellen Position in der Regionalliga Nord zufrieden. Abseits des Platzes gibt es aber einen bereits 2021 angekündigten Paukenschlag: Reenald Koch wird sich nach mehr als 20 Jahren als Präsident zurückziehen.

Seit knapp eineinhalb Jahren ist Finn Spitzer Geschäftsführer bei Eintracht Norderstedt. Am Dienstag soll nun seine Position auf der jährlichen Mitgliederversammlung auch legitimiert werden. Dazu musste ein Antrag auf Satzungsänderung gestellt werden - denn bei der Vereinsgründung vor 20 Jahren, als die erste Mannschaft in der Kreisliga startete, wurde die Begründung der Geschäftsführer-Position logischerweise einfach "vergessen". "Die Anforderungen des alltäglichen Vereinsgeschäfts sind ehrenamtlich nicht mehr abzudecken."

Auf der Mitgliederversammlung wird es aber auch eine einschneidende Veränderung geben. Nach über 20 Jahren wird Präsident Reenald Koch, der die Professionalisierung des Vereins maßgeblich seit dessen Gründung vorangetrieben hat, sein Amt niederlegen. Es sei an der Zeit, den Stab weiterzureichen, wird Koch in einer Meldung des Klubs zititert. Als Nachfolger wird bis zur nächsten Mitgliederversammlung Vize-Präsidentin Julia Karsten-Plambeck in die Position der Präsidentin aufrücken und gemeinsam mit Horst Plambeck das Präsidium von Eintracht Norderstedt bilden.

Dennoch wird Koch auch auf der Versammlung am Dienstag versuchen, den Verein mit weiteren Anträgen zu professionalisieren. Was in den vergangenen zwei Jahrzehnten gern mal am Montags-Stammtisch auf dem kurzen Dienstweg in die Wege geleitet wurde, soll spätestens ab 2025 auf einem breiteren Fundament auch rechtlich abgesichert sein - zum Beispiel, indem das Präsidium Kredite bis 50.000 Euro ohne Mitglieder-Rücksprache aufnehmen darf.

Da inzwischen in rund zwei Drittel der Vereine der Regionalliga Nord Vollprofitum exerziert wird, ist für die Eintracht auf Sicht immer ein Platz in der oberen Hälfte das Ziel. Somit ist der aktuelle Rang neun völlig okay - zumal das Team noch zwei Spiele weniger als die direkte Konkurrenz aufweist und nun bereits das dritte Wochenende in Folge spielfrei war.

Marxen und Brendel bei Test wieder im Kader

Neu-Trainer Max Krause war angesichts der Verletztenliste gar nicht so unzufrieden mit der langen Pause. In einem kurzfristig terminierten 70-Minuten-Testspiel beim Nachbarn und Oberliga-Dritten Tura Harksheide freute sich der 33-Jährige über die Rückkehr von Juri Marxen und Manuel Brendel, die beim 2:2 auch gleich beide Norderstedter Tore erzielten. Sie dürften beim letzten Showdown 2023 am nächsten Sonntag auch gebraucht werden, denn das Duell bei Teutonia 05 birgt seit einigen Jahren enorme Brisanz - auch um die Ausrichtung zwischen Amateur- und Profifußball.

Dorthin, beziehungsweise in die offizielle 3. Liga, wird auch Finn Spitzer die Eintracht nicht führen wollen. Dennoch hat der 28-Jährige in den vergangenen eineinhalb Jahren weit mehr bewegt, als Eintrittskarten auszudrucken (wofür er inzwischen häufig im Stadion von Ewald Koch ausgerufen wird). Schließlich organisieren sich gut besuchte Uefa-Youth-League-Spiele von Schachtar Donezk nicht mal eben mit links. Und bei der EM 2024 wird Norderstedt auch Trainingsstätte für eine Nationalmannschaft sein. Wenn dann eine Schulklasse morgens zu derem Training an die Ochsenzoller Straße pilgern kann, ist dies für die Reputation auch vielleicht mehr wert als ein 1:0 gegen Lohne.