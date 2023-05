Führungstrio im Gleichschritt - Trier endgültig abgestiegen - Worms hofft weiter

In der Regionalliga Südwest bleibt im Aufstiegsrennen alles beim Alten. Sowohl der SSV Ulm wie auch die Verfolger TSG Hoffenheim II und TSV Steinbach Haiger gewannen auswärts. Der SV Eintracht Trier ist nach einem Remis in Balingen nicht mehr zu retten, während RW Koblenz durch einen Lucky-Punch den Abstieg erst einmal verschieben konnte.

Ulm verteidigt die Tabellenführung

Der SSV Ulm 1846 zeigte beim FC-Astoria Walldorf nicht seine beste Leistung, verteidigte die Spitze letztlich aber souverän. Der FCA machte in den Anfangsminuten Druck, kam früh zu einer Eckballserie und Halbchancen. Das Tor fiel aber auf der anderen Seite, was den Gastgebern den Stecker zog. Ludwig durfte abziehen, Idjakovic konnte den Schuss nicht mehr entscheidend ablenken. Über den Innenpfosten landete der Ball im Walldorfer Tor (6.). Ansonsten war bis auf eine Einzelaktion von Schmidts bis in die Schlussminuten der ersten Hälfte vor beiden Toren gähnende Langeweile. In der 42. Minute legte Ulm dann nach einem Standard nach. Ludwig brachte den Ball in die Mitte, wo Yarbrough wuchtig mit dem Kopf Maß nahm. Im zweiten Durchgang nutzte Max Müller einen Fehler von Ulms Keeper Ortag zum Anschluss, der einen weiten Ball fallen ließ (53.). Doch der Spitzenreiter ließ sich davon nicht beirren und stellte in der 69. Minute den alten Abstand durch Röser wieder her, der nach einer Hereingabe im Zentrum den Ball behauptete und einschob. Crosthwaite hatte kurz vor dem Ende noch Alupech, womit es beim 3:1 der Spatzen blieb.

Hoffenheim II schenkt Freiberg halbes Dutzend ein

Die TSG Hoffenheim II feierte einen Kantersieg beim SGV Freiberg und baute ihre Siegesserie weiter aus. Die Gastgeber konnten den Kraichgauern lediglich eine Halbzeit Paroli bieten und gingen nur mit einem 0:1 in die Kabine. Damar brachte die Gäste via Strafstoß nach einer halben Stunde in Front. Nach der Pause brachen bei der Mannschaft von Roland Seitz, der seinen Vertrag jüngst verlängerte, jedoch alle Dämme. Fesenmeyer (54.) sowie Breitenbücher (64./71.) und Proschwitz (78./80.) jeweils mit einem Doppelpack schraubten das Ergebnis bis auf 6:0 in die Höhe. Für den Bundesliga-Nachwuchs war es der achte Erfolg in Folge.

Zehn Steinbacher gewinnen am Bieberer Berg souverän

Der TSV Steinbach Haiger muss weiterhin auf einen Ulmer Ausrutscher hoffen, um am letzten Spieltag im direkten Duell noch die Chance auf die Meisterschaft zu haben. Zunächst musste die Bieler-Elf allerdings ihre Aufgabe am Bieberer Berg erfolgreich erledigen, was den Mittelhessen trotz langer Unterzahl souverän gelang. Das Spiel startet jedoch mit einem tiefen Durchschnaufen der Gäste. Torwart Ibrahim schlug ein Luftloch, Kirchhoff verhinderte mit vollem Einsatz gegen Balic den frühen Rückstand (1.). Nachdem die Steinbacher ihre Anfangsnervosität abgelegt hatten, übernahmen sie die Kontrolle. Singer hatte zwei gute Chancen, zielte aber jeweils am Gestänge vorbei. Besser eingestellt war Kortes Zielrohr, der eine Ablage von Stock kompromisslos in die Maschen drosch (22.). Steinbach blieb am Drücker, verpasste es aber nachzulegen. Kurz nach der Pause musste Firat nach einer Notbremse mit der roten Karten vom Feld (54.), Kickers Offenbach wusste mit der Überzahl aber nichts anzufangen und fing sich nach einer Stunde gar das 0:2. Gudras Freistoß fand Kirchhoffs Kopf, der Engl keine Abwehrchance ließ. Die Gäste hatten sogar die Möglichkeit das Ergebnis noch höher zu gestalten, so verschoss etwa Güclü einen Elfmeter nach Foul an Bogicevic.

Koblenz schlägt auch Frankfurt

Und plötzlich eilt der FC Rot-Weiß Koblenz von Sieg zu Sieg - jedoch mit großer Wahrscheinlich zu spät, um noch eine Chancen auf den Ligaverbleib zu erhaschen. Denn mit dem Erfolg in Frankfurt - der dritte im vierten Spiel - konnte RWK lediglich den Abstand von acht Zählern ans rettende Ufer wahren, weil auch die Konkurrenz am Samstag gewann. Die Alipour-Elf startete forsch und kam zu ersten Abschlüssen. Das Tor fiel aber auf der anderen Seite. FSV-Goalgetter Cas setzte in der 28. Minute nach einer Flanke zum Kopfball an und nickte sein 19. Saisontor ein. Koblenz zeigte sich allerdings unbeeindruckt, traf jedoch nur den Querbalken und musste lange Zeit auf den Ausgleich warten. Der fiel erst in der 69. Minute durch Blagojevic. Davor hatten die Gäste Glück, dass Leonhard Falayes Schuss noch an den Pfosten gelenkt bekam (50.). Anschließend stand das Spiel auf Messers Schneide. Hirst vergab in der Nachspielzeit aus wenigen Metern, schoss über das Tor. Im Gegenzug gab es auf der anderen Seite Elfmeter, den Stark zum Koblenzer Erfolg verwandelte (90.+6).

Trier kann mit der Oberliga planen

Der SV Eintracht Trier trat in Balingen engagiert auf, konnte den nun auch rechnerisch fixen Abstieg aber nicht verhindern. Früh musste der SVE einem Rückstand hinterherjagen. Über links fanden die Gäste keinen Zugriff, Seeger setzte Vochatzer in Szene, der die Kugel im langen Eck versenkte (8.). Ansonsten gestaltete Trier das Spiel durchaus ausgeglichen, wobei jedoch große Chancen fehlten. Die TSG hingegen erspielte sich noch die ein oder andere Möglichkeit, beließ es bis zur Pause aber beim 1:0. Nach dem Seitentausch konzentrierte sich Balingen aufs Kontern und überließ der Zimmermann-Elf die Spielkontrolle. Trier kam so zwar vermehrt zu Abschlüssen, schlug daraus trotz einiger guter Gelegenheiten aber lange kein Profit. Erst in der Nachspielzeit - Balingen war nach Gelb/Rot für Awortwie-Grant mittlerweile in Unterzahl (71.) - gelang Debrah noch der Ausgleich.

Worms hofft weiter

Große Offensivaktionen waren zwischen Aalen und Worms am Samstagnachmittag über weite Strecken Mangelware. Beiden Mannschaften unterliefen immer wieder kleine Fehler, Kapital daraus konnte jedoch nicht daraus geschlagen werden. Aalen lag nach 38 Minuten dennoch in Führung, nachdem Volz das Leder traumhaft unter die Latte jagte. Das 1:0 war nicht unverdient, weil der VfR etwas mehr für das Spiel machte. In den zweiten 45 Minuten passierte lange Zeit wenig. Fast aus dem Nichts kamen die Gäste dann aber zum Ausgleich. Nach einer Aalener Fehlerkette schlug Fischer zu (72.). Mit dem 1:1 nahm die Partie noch einmal Fahrt auf. Kurz vor dem Ende drehte Worms dann das Spiel. Wieder war Aalens Abwehr nach einer Ecke nicht auf der Höhe und ließ Ferjani ungestört einköpfen (84.). Die Gastgeber versuchten schnell zu antworten, blieben hinten aber weiter zu sorglos und kassierten noch zwei weitere Treffer durch Fischer, der zweimal sträflich frei einnetzte (89./90.+1).

Kassel feiert dank Sararer Big-Points

Wichtige Punkte im Abstiegskampf verbuchte am Samstag der KSV Hessen Kassel, der dadurch seinen Nichtabstiegsplatz untermauerte. Die Löwen waren das aktivere Team, Großchancen sprangen aber selten heraus. Die erste gute Gelegenheit gehörte den Gäste aus Mainz, Schmidt vergab jedoch aus guter Position (8.). Ansonsten waren vor allem die Hausherren im Vorwärtsgang, doch die entscheide Aktion fehlte bis zur Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Dann bediente Stendera jedoch Sararer, der das Spielgerät im langen Eck platzierte. In Durchgang zwei war vor beiden Toren nichts mehr los. Es blieb beim Erfolg der Hessen, die erstmals seit vier Spielen wieder gewannen.

Fuldas Pleitenserie geht gegen VfB-Talente weiter

Der Klassenerhalt ist aus Fuldaer Sicht zum Glück bereits sicher, denn die Ergebniskrise der Hessen setzte sich gegen den VfB Stuttgart II fort. Die Gastgeber ließen erneut zu viele Gelegenheiten aus. Der Stuttgarter Nachwuchs dagegen trat äußerst effizient auf und nutzte seine wenigen Chancen zu zwei Toren. Cissé setzte sich in der 28. Minute auf links durch und bediente den mitgelaufenen Wolf, der die Führung für die Schwaben erzielte. Danach rannte die Heimelf an, treffen sollte aber nach der Pause erneut Stuttgart. Ganaus köpfte mustergültig zum 2:0 ein (58.). Auch anschließend war Fulda am Drücker, hatte aber weiter Pech beim Abschluss. Rummel traf unter anderem noch zweimal Aluminium. Es blieb beim 2:0 der Gäste.

Homburg findet spät den Schlüssel

Einmal wurde am Freitag angestoßen. Sven Sökler wollte gegen den Bahlinger SC seinen ersten Sieg als Interimstrainer des FC 08 Homburg feiern. In der 10. Minute regnete es aber hinten rein, Lokaj wuchtete am kurzen Pfosten einen Eckball mit der Stirn ins Netz. Allmählich kämpfte sich der FCH zurück ins Spiel, agierte vor dem Tor aber zu harmlos. Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten Söklers Jungs extremes Pech, als Perdedaj in der 49. Minute zunächst einen Freistoß an den Pfosten setzte und der Nachschuss von Mendler an die Latte klatschte. Auf der Gegenseite leistete sich Stegerer kurz darauf einen Ballverlust, Ilhan setzte nach, flankte ins Zentrum, wo Mourad per Kopf zur Stelle war (50.). Die Heimelf gab sich nicht auf, doch im BSC-Tor machte Gut seinem Namen alle Ehre. In der 81. Minute war auch der starke Gäste-Keeper überwunden, Gerezgiher platzierte einen Schlenzer aus über 20 Metern Entfernung gefühlvoll im Winkel. In der Nachspielzeit glich Homburg aus, Matuwila wurde steil geschickt und kam etwas wacklig, aber dennoch erfolgreich, an Gut vorbei und schob ins leere Tor ein.