"Führungsspieler und Schlitzohr": FC Erzgebirge bindet Stefaniak bis 2025

Der FC Erzgebirge Aue hat Marvin Stefaniak mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der Mittelfeldspieler soll weiter als Führungsfigur und mit seiner Raffinesse punkten.

Stark am Ball, wichtig für das Team: Aues Marvin Stefaniak. IMAGO/Picture Point

Wie Aues Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich am Donnerstag im Rahmen der FCE-Pressekonferenz wissen ließ, läuft Stefaniaks neuer Vertrag bis Ende Juni 2025. Der 27-Jährige war im vergangenen Sommer von Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers zu Zweitliga-Absteiger Aue gewechselt.

Und der Mittelfeldspieler hat die Verantwortlichen in Aue überzeugt. Heidrich: "Marvin ist in unseren Plänen eine feste Größe. Seine fußballerische Erfahrung und sein Können haben unserem Team schon oft weitergeholfen und den Weg zum Erfolg geebnet." Stefaniak identifiziere sich mit dem Verein, "auch das ist enorm wichtig", so Heidrich.

Für Überraschungen gut

Veilchen-Cheftrainer Pavel Dotchev zeigte sich erfreut ob der Personalentscheidung: "Marvin ist ein wichtiger Leistungsträger und Führungsspieler im Mannschaftsgefüge. Und er ist auf dem Platz ein Schlitzohr, das für Überraschungen sorgt. Ich bin sehr froh, dass wir weiter auf Marvin bauen können."

In 13 Liga-Einsätzen erzielte Stefaniak zwei Tore und legte drei weitere auf (kicker-Notenschnitt 2,88).

Der FC Erzgebirge ist nach einem schwachen Start in die Saison inzwischen unter Dotchev im Aufwind. Durch das 4:0 gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth gelang den Sachsen der Sprung auf Platz 14. Am Samstag kommt der Tabellenvierte SC Freiburg II ins Erzgebirge. Stefaniak wird dann aller Voraussicht nach wegen einer Oberschenkelverletzung fehlen.