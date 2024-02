Führungsspieler bleibt der SG BBM Bietigheim treu

In die Serie von Vertragsverlängerungen bei Handball-Zweitligist SG BBM Bietigheim reiht sich auch Dominik Claus ein. Der 27-jährige Linkshänder bleibt zwei weitere Spielzeiten bis 2026 beim aktuellen Tabellenzweiten.

"Ich habe das Gefühl, dass hier sportlich etwas entstehen kann, von dem ich ein Teil sein möchte", sagt Claus zu seiner Verlängerung. "Es läuft aktuell sehr gut in unserer Mannschaft. Ich will unbedingt wieder in der 1. Liga spielen und denke, dass wir das in dieser Saison packen können. Deshalb gab es auch kein großes Zögern, als es darum ging, bei der SG zu verlängern."

Der Rückraumrechte ist nach Christian Schäfer inzwischen der dienstälteste Spieler bei den Schwaben. Das war 2017 für Dominik Claus noch nicht vorstellbar.

Davor machte Claus im Nachwuchsbereich von sich reden und wurde als jüngstes Mitglied in die DHB-Eliteförderung aufgenommen. Dabei bestritt er 59 Länderspiele und führte die deutsche U21-Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld.

Ein großes Argument für Claus‘ Vertragsverlängerung ist auch der Verbleib von Iker Romero in Bietigheim. "Das war für alle in der Mannschaft eine gute Nachricht", sagt Claus, der in den letzten Spielzeiten zu einem der Unterschiedsspieler im Team geworden ist. Das ist schon an seinen langen Einsatzzeiten und seiner Torgefährlichkeit abzulesen. Der Verein schätzt seinen Zug zum Tor, seine Zweikampfstärke und seine Stabilität auf der defensiven Halbposition und sieht ihn als wichtigen Anhaltspunkt für den aktuellen Kader der SG BBM.

SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger lobt den Rückraumspieler und hofft auf ein erneutes Aufsteigen mit ihm an Bord: "Dominik ist eine große und wichtige Konstante in unserem Kader. Nicht nur, dass er bereits seit 2017 hier ist, er ruft in jedem Spiel und Training seine Leistung ab und geht als Führungsspieler voran. Mit seiner außergewöhnlichen Qualität und vorbildlichen Mentalität gehört Dominik zu den stärksten Spielern der Liga und besitzt definitiv Erstligaformat."