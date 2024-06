"Führungspersönlichkeit" Schultz unterschreibt in Essen

In Felix Götze verlor Rot-Weiss Essen einen Stammspieler in der Innenverteidigung. Die entstandene Lücke soll nun Michael Schultz schließen, der bei Viktoria Köln in der vergangenen Saison lediglich zwei Partien verpasste.

Michael Schultz spielt künftig für Rot-Weiss Essen. IMAGO/Beautiful Sports