Führung ausgebaut: Zweiter Etappensieg für Van Aert

Radprofi Wout van Aert hat beim 74. Critérium du Dauphiné seinen zweiten Tagessieg eingefahren und führt das Gesamtklassement nun mit 63 Sekunden Vorsprung an.

Der 27 Jahre alte Belgier behauptete sich am Donnerstag nach 162,3 Kilometern von Thizy-les-Bourgs nach Chaintré im Sprint gegen seinen Landsmann Jordi Meeus und den Briten Ethan Hayter.

An den beiden Tagen zuvor hatte sich van Aert nach seinem Auftaktsieg jeweils mit Platz zwei zufrieden geben müssen. Erst kurz vor der Ziellinie in Chaintré konnte das Feld vier Ausreißer stellen, die sich nach knapp 30 Kilometern nach dem Start abgesetzt hatten.

Catteneo und Roglic 63 bzw. 66 Sekunden zurück

In der Gesamtwertung führt van Aert mit 63 Sekunden Vorsprung vor Mattia Cattaneo aus Italien und mit 66 auf seinen slowenischen Jumbo-Visma-Teamkollegen Primoz Roglic.

Das stark besetzte WorldTour-Rennen durch den Südosten Frankreichs dauert bis zum 12. Juni. Die Dauphiné-Rundfahrt dient traditionell vielen Fahrern als Feinschliff für die Tour de France, die in diesem Jahr am 1. Juli in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen startet.

5. Etappe Thizy-les-Bourgs/Frankreich - Chaintre/Frankreich (162,30 km):

1. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 3:38:35 Std.; 2. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe + 0 Sek.; 3. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 4. Edvald Boasson Hagen (Norwegen) - Team TotalEnergies; 5. Hugo Page (Frankreich) - Wanty-Gobert; 6. Jasper Stuyven (Belgien) - Trek - Segafredo; 7. Andrea Bagioli (Italien) - Quick-Step Alpha Vinyl; 8. Jan Bakelants (Belgien) - Wanty-Gobert; 9. Matis Louvel (Frankreich) - Team Arkea-Samsic; 10. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates; ... 17. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe; 52. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 103. Miguel Heidemann (Trier) - B&B Hotels p/b KTM + 2:43 Min.; 120. Jannik Steimle (Weilheim) - Quick-Step Alpha Vinyl + 5:26; 137. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 11:57; 138. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 5. Etappe:

1. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 17:04:31 Std.; 2. Mattia Cattaneo (Italien) - Quick-Step Alpha Vinyl + 1:03 Min.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:06; 4. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 1:32; 5. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 1:36; 6. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 1:49; 7. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 1:55; 8. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 1:58; 9. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team + 2:00; 10. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team + 2:10; ... 36. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 4:05; 52. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 5:41; 98. Jannik Steimle (Weilheim) - Quick-Step Alpha Vinyl + 14:58; 117. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 25:06; 132. Miguel Heidemann (Trier) - B&B Hotels p/b KTM + 34:20; 147. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM + 1:01:52 Std.

Bergwertung, Stand nach der 5. Etappe:

1. Pierre Rolland (Frankreich) - B&B Hotels p/b KTM 17 Pkt.; 2. Alexis Vuillermoz (Frankreich) - Team TotalEnergies 7; 3. Sebastian Schönberger (Österreich) - B&B Hotels p/b KTM 7; 4. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ 5; 5. Xandres Vervloesem (Belgien) - Lotto-Soudal 4; 6. Jan Bakelants (Belgien) - Wanty-Gobert 4; 7. Maxime Bouet (Frankreich) - Team Arkea-Samsic 4; 8. Laurens Huys (Belgien) - Wanty-Gobert 4; 9. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 3; 10. Anders Skaarseth (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team 3

Sprintwertung, Stand nach der 5. Etappe:

1. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 88 Pkt.; 2. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 64; 3. Hugo Page (Frankreich) - Wanty-Gobert 44; 4. Edvald Boasson Hagen (Norwegen) - Team TotalEnergies 34; 5. Kevin Vermaerke (USA) - Team DSM 28; 6. Jasper Stuyven (Belgien) - Trek - Segafredo 28; 7. Anders Skaarseth (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team 26; 8. Olivier Le Gac (Frankreich) - Groupama-FDJ 26; 9. Alexis Vuillermoz (Frankreich) - Team TotalEnergies 25; 10. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe 22; ... 32. Jannik Steimle (Weilheim) - Quick-Step Alpha Vinyl 6

Teamwertung, Stand nach der 5. Etappe:

1. Jumbo-Visma (Niederlande) 51:16:41 Std.; 2. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 23 Sek.; 3. Quick-Step Alpha Vinyl (Belgien) + 2:40 Min.; 4. Bahrain Victorious (Bahrain) + 3:28; 5. Movistar Team (Spanien) + 4:25; 6. Groupama-FDJ (Frankreich) + 4:53; 7. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 5:10; 8. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) + 5:22; 9. Trek - Segafredo (USA) + 6:24; 10. Wanty-Gobert (Belgien) + 6:40; ... 20. Team DSM (Deutschland) + 20:26