Führt Marco Rose RB Leipzig aus der Krise?

Marco Rose ist der Nachfolger von Domenico Tedesco auf der Trainerbank von RB Leipzig. Wird es damit besser?

Das 1:4 gegen Schachtar Donezk war zu viel für die Verantwortlichen von RB Leipzig. Nach einem kümmerlichen Start in der Bundesliga und dem verpatzten Auftakt in die Champions League entließen sie Tedesco am Mittwochmorgen - und präsentierten schon am Donnerstag mit Rose dessen Nachfolger.

Geht es mit dem gebürtigen Leipziger in der Tabelle der Bundesliga nach oben? Bringt er die Leipziger in der Königsklasse auf Kurs? Kurz: Führt Marco Rose die Leipziger aus der aktuellen Krise? Stimmen Sie ab!

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!