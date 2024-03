Führich und Co.: Ohne Fleiß kein Preis

Gestern noch in Frankfurt und im Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft, heute schon wieder im Training in Stuttgart: Chris Führich, Maximilian Mittelstädt, Waldemar Anton und Deniz Undav zeigen besonderen Fleiß.

Es muss weit nach Mitternacht gewesen sein, als die vier Auswahlspieler von der Nationalmannschaft und dem Testländerspiel gegen die Niederlande (2:1) wieder zuhause in Stuttgart angekommen waren. Dennoch ließen es sich Chris Führich und Co. nicht nehmen, heute Vormittag zur Mannschaft zu stoßen. Es liegen entscheidende Wochen vor dem Traditionsklub von 1893. Ohne Fleiß gibt es womöglich keinen Preis. Und dieser hat einen besonderen Reiz.

Während die anderen drei im Kraftraum und individuell eine leichte regenerative Einheit absolvierten, ließ sich Führich obendrein auf dem Platz sehen und drehte ein paar kleine Runden vor den rund 1000 Fans, die zur zweiten Einheit der Woche gekommen waren. Wie auch der gestern vorzeitig von der japanischen Auswahl zurückgekehrte Hiroki Ito und der nach seinem Kieferbruch an seinem Comeback arbeitende Anthony Rouault.

Fabian Wohlgemuth ist angetan vom Engagement und dem Ehrgeiz seiner Spieler. "Trotz der ganzen Belastungen lassen sie nicht abreißen. Das ist aller Ehren wert", sagt der Stuttgarter Sportdirektor mit Blick auf die verbleibenden Wochen bis zum Saisonende, das die Schwaben mit einem internationalen Startplatz, nach Möglichkeit sogar in der Champions League, veredeln wollen und können. Am Ostersonntag geht es in die entscheidende Phase dieser bisher so glanzvollen Spielzeit mit der Partie gegen den 1. FC Heidenheim, der dem Traditionsklub in der Hinrunde eine bittere 0:2-Niederlage zugefügt hat.

Bis dahin sollen auch Atakan Karazor und Enzo Millot wieder voll einsatzbereit sein. Der Deutsch-Türke, der in Zusammenarbeit mit Angelo Stiller auf der Doppelsechs seit Saisonbeginn für die nötige Stabilität im Stuttgarter Zentrum sorgt, meldete sich heute mit einer Erkältung in den Krankenstand ab. Der Franzose kehrte vorzeitig mit der gleichen Diagnose von der französischen U-23-Nationalmannschaft zurück und kuriert sich daheim aus.