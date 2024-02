Führich, Mittelstädt und Rouault beim VfB angeschlagen

Die Zeit bis zum Pokalkracher in Leverkusen am Dienstag ist kurz. Dennoch geht man in Stuttgart davon aus, dass die angeschlagenen Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Anthony Rouault einsatzbereit sein werden.

Baden-württembergische Landesduelle verfügen immer über eine gewisse Brisanz, sind immer emotionsgeladen, heiß umkämpft und zuweilen schmerzhaft. Diesmal war es zudem eine giftige Angelegenheit zwischen den beiden Parteien. Mit Folgen. Beim 3:1 des VfB im Breisgau mussten Führich, Mittelstädt und Rouault der intensiv geführten Partie Tribut zollen. Der Nationalspieler und sein Kollege von der linken Seite verließen das Europa-Park-Stadion mit Eisbeuteln um Oberschenkel beziehungsweise um die Wade. Der Franzose mit geschwollener Nase.

Am heutigen Sonntag wurden alle drei geschont und gepflegt. Die Prellungen sollten bis zum Pokalviertelfinale bei Bayer soweit auskuriert sein, dass sowohl Führich als auch Mittelstädt voll einsatzfähig sind. Bei Rouault ist für morgen eine abschließende Untersuchung angesetzt. Zwar geht man davon aus, dass der Franzose einen Nasenbeinbruch erlitten hat. Allerdings auch, dass er spielen kann.

Rouaults "Riesenjob"

Der Leihspieler vom FC Toulouse bot in Freiburg eine starke Leistung. Trotz des Nasenbeinbruchs. "Er hat eine großartige Partie gespielt", lobt Sebastian Hoeneß. Wohlwissend um die Fraktur. "Er ist in jeden Kopfball gegangen, was auch wichtig war. Er hat nicht gezögert, sondern hat kompromisslos agiert. Am Ende hat er auch noch den Ball von der Linie geköpft." Als ein Kopfball von Michael Gregoritsch VfB-Keeper Alexander Nübel in der zweiten Minute der Nachspielzeit bereits überwunden hatte. Es wäre das 2:3 gewesen und hätte der Partie wieder Schärfe verliehen. "Anto hat einen Riesenjob gemacht", sagt der Cheftrainer, der Hoffnung haben darf, dass der 22-Jährige in Leverkusen spielen kann.

Für die Viertelfinalpartie bei Bayer sehen sich die Schwaben gut aufgestellt. Die beiden jüngsten Erfolge gegen RB Leipzig (5:2) und in Freiburg sorgen für Selbstvertrauen. Ungeachtet dessen, dass die Mannschaft von Xabi Alonso bislang ungeschlagen ist. "Wer ins Finale will, darf sich über Gegenwehr nicht beschweren", sagt Fabian Wohlgemuth. "Leverkusen ist ganz sicher die härteste Nuss auf dem Weg nach Berlin und wir wissen, welche Leistung nötig sein wird, um in Leverkusen zu bestehen."

Dennoch gebe es keinen Grund für Selbstzweifel. Auch das 1:1 in der Bundesliga am 10. Dezember macht Mut. "Wir brauchen einen weiteren spektakulären Tag, um die nächste Runde zu erreichen", weiß der Sportdirektor. "Dass wir dafür aber die nötige Qualität im Kader haben, davon bin ich überzeugt. Und nicht nur ich, sondern auch die Mannschaft selbst ist von ihrer Stärke überzeugt. An Gier und Einstellung unsererseits wird es sicher nicht scheitern. Alles andere überlassen wir den Pokalgesetzen."