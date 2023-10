Führich: Mit Sonderschichten zum "spiegelverkehrten Robben"

Mit Chris Führich vom VfB Stuttgart hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Offensivmann nominiert, der in der Spielanlage Parallelen zu Arjen Robben aufweist.

Profifußballer sind mittlerweile gläserne Athleten. Kaum ein Wert, der nicht erfasst wird. Laktat. Blut. Sprint. Gelaufene Kilometer. Vielleicht bald die Anzahl verspeister Stadionwürste a 90 Minuten.

Was aber nirgends in einer Datenbank hinterlegt ist, ist die Handynummer, was ja aus Gründen des Datenschutzes auch gut so ist. Und so wurde Sebastian Hoeneß vergangenen Woche einfach mal proaktiv und gab Julian Nagelsmann die Kontaktdaten seines Spielers Chris Führich, weil sich der Bundestrainer nach dem Flügelflitzer erkundigt hatte.

Hoeneß hatte schon damit gerechnet, dass da ein Anruf fällig sein könnte, und sicherheitshalber teilte er auch Führich Nagelsmanns Nummer mit. "Damit er auch rangeht, wenn der Bundestrainer anruft", wie Hoeneß am Samstag, nach dem 3:1 seines VfB gegen den VfL Wolfsburg, schmunzelnd zu Protokoll gab.

Führich mit fünf Assists bester Vorlagengeber

Dass Hoeneß lächeln konnte, lag auch an diesem bereits sechsten Sieg der Schwaben im siebten Saisonspiel und damit auch an Führich selbst. Weil der Flügelstürmer, mal wieder, seine Aktien drin hatte, wie so oft in dieser Spielzeit. Nagelsmann war zwar nicht vor Ort, dürfte aber beim Video-Studium hinterher ein paar Szenen entdeckt haben, die ihn nachträglich bestärkten in seiner Entscheidung, Neuling Führich für die USA-Reise des DFB-Teams einzuladen.

Seinen Abschluss in Durchgang eins etwa, den Cedric Zesiger im letzten Moment blockte. Seine Vorlage für Hiroki Ito, dessen Schuss nur knapp am VfL-Gehäuse vorbeizischte, nach der Pause. Oder aber den Ballgewinn gegen Ridle Baku und den sauber getimten Pass auf Serhou Guirassy vor dem 2:1. Führichs fünfter Assist übrigens, was ihn gemeinsam mit Leipzigs Xavi Simons zum derzeit besten Vorlagengeber der Bundesliga macht. "Es ist verdient", sagt sein Klubtrainer Hoeneß über die Nominierung des 25-Jährigen, der zudem bereits zweimal traf in dieser Spielzeit.

Unübersehbare Parallelen zu Robben

Dass Führich, in seiner Jugend ein unsteter Zeitgenosse, der nach Anfangsjahren in Suderwich (Nordrhein-Westfalen) als Heranwachsender und junger Erwachsener zwischen Dortmund, Schalke, Bochum, Oberhausen und Köln geradezu umherschwirrte, außergewöhnliche Fähigkeiten mitbringt, war schon in seinen ersten beide VfB-Spielzeiten ersichtlich: gutes Tempodribbling, schnelle Haken, ein ordentlicher Abschluss mit rechts von links nach innen ziehend, als "spiegelverkehrter Arjen Robben" quasi.

Über diese ganz besondere, geradezu maschinelle Hochtempo-Präzision des Niederländers verfügt Führich nicht, da ist Robben ziemlich einmalig. Doch die Parallele in seiner Spezialdisziplin, in hoher Geschwindigkeit den Gegner auswackeln, (zur Not mehrfach) antäuschen, nach innen ziehen und abschließen, ist unübersehbar.

Gelandet - in der Nationalelf und in den USA: Stuttgarts Chris Führich. picture alliance / GES/Markus Gilliar

Dazu kommt: In dieser jungen Spielzeit ist aus dem talentierten und stets umtriebigen Offensivmann Führich auch endlich einer geworden, der mit Toren und Vorlagen eine Wirkung aufs Spiel hat, weil er mittlerweile häufiger die richtigen Entscheidungen trifft.

Selbstvertrauen und Sicherheit wichtige Themen

Mit jeder gelungenen Aktion wächst das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und es gibt eine schöne Geschichte, die untermauert, wie wichtig das Thema Selbstvertrauen für Führich ist. Im Dezember 2017 berief Stefan Ruthenbeck, Interimstrainer des 1. FC Köln, den damals 19-Jährigen für das Duell mit dem FC Bayern zu den Profis.

Wie das Kaninchen vor der Schlange stand Führich da in der Schlussminute vor FCB-Verteidiger Rafinha. Ruthenbeck brüllte, gut hörbar über die TV-Kameras: "Trau dich!" Führich traute sich und ließ den Brasilianer stehen. An der 0:1-Niederlage änderte sein Sololauf allerdings nichts mehr.

Sicherheit ist offenbar ein Thema bei Führich und für Sicherheit braucht man eben Routine. Vor diesem Hintergrund gibt es eine weitere, interessante Geschichte über den Blondschopf. Im ersten Halbjahr 2020, in Diensten von West-Regionalligist Borussia Dortmund II, nahm sich Führich in der Corona-Pause mit Romeo Wendler einen Abschlusstrainer, der mit spielnah angelegten Übungen und vielen Wiederholungen arbeitet.

Den Lohn gab es in der Folgesaison zwei Ligen höher: Für den SC Paderborn traf er 13-mal im Unterhaus, lieferte zudem sieben Assists. Kein Wunder, dass der VfB damals zuschlug. Doch im Ländle kam er an jene Werte von damals nie heran (21/22: 3 T/2A; 22/23: 5/2).

Sonderschichten mit Individualtrainer im Urlaub

Also machte er zuletzt dasselbe wie 2020, verrät Fabian Wohlgemuth: "Er hat einen Großteil seines Urlaubs mit einem Individualtrainer an seinem Abschluss gearbeitet."

Seither sei er "stabiler im Abschluss und stabiler im Zweikampfverhalten geworden", lobt der Stuttgarter Sportdirektor, der "die Berufung absolut folgerichtig" findet ob der Sonderschichten des Rechtsfüßers, der sich geradezu diebisch freute über Nagelsmanns Anruf.

Dank seines Trainers wusste er ja schon vor der Entgegennahme, wer dran war, und mutmaßlich dürfte er sich gedacht haben, worum es gehen würde bei diesem Telefonat.