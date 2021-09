Führich: "Extrem belebend" - bald von Beginn an?

Debütant Chris Führich war beim 0:0 des VfB in Bochum einer der wenigen Lichtblicke in der schwachen Stuttgarter Offensive.

Beim 0:0 in Bochum blieb der VfB Stuttgart zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor, nach vorne ging aber nicht viel. Debütant Chris Führich war nach seiner Einwechslung zur Pause der Lichtblick in einer schwachen Offensive. Reicht es gegen Hoffenheim schon für die Startelf?

Wegen eines Schlüsselbeinbruchs hatte Führich zwei Monate lang auf seinen ersten Einsatz für den VfB warten müssen. Als es so weit war, stach der Neuzugang vom SC Paderborn aber sofort heraus. In Bochum war der Joker an den gefährlichsten Stuttgarter Szenen nach der Pause beteiligt: Er legte den Ball per Kopf auf Dinos Mavropanos ab (dessen Treffer wegen eines Handspiels zu Recht nicht zählte) und setzte wenig später mit einem Pass in die Tiefe Omar Marmoush in Szene (dessen Schuss über das Tor ging).

Matarazzo lobt auch Härte und Zug zum Tor

"Ich fand ihn extrem belebend", sagte VfB-Coach Pellegrino Matarazzo über den Debütanten: "Er kam rein und hat Eins-gegen-eins-Duelle gewonnen, hat Bälle gesichert, Zweikämpfe geführt. Er war sehr hart in seiner Spielweise, hatte Zug zum Tor." Also vieles von dem, was dem VfB ansonsten fehlte. In Bochum und in den Partien zuvor.

Wenn man rein nach der Leistung geht, hat sich Führich für einen Startelfeinsatz gegen Hoffenheim am Samstag (LIVE! ab 15.30 Uhr bei kicker) empfohlen. Die Frage ist nur: Wie weit reicht seine Kraft nach zwei Monaten Pause? Erneut für 45 Minuten, diesmal für 60 oder schon für mehr? Will Matarazzo Führich von Beginn an auf dem Platz haben? Oder will er einen Joker in der Hinterhand behalten, der Tempo und Zielstrebigkeit ins Spiel bringen kann? Mit Führich hat der VfB jedenfalls einen Hoffnungsträger, der die Offensive in Schwung bringen kann. Das ist nach zuletzt zähen Auftritten auch dringend nötig.