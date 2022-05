Führich erwartet topbesetztes Bayern München

Gegen Wolfsburg stand er nach langer Zeit mal wieder beim Anpfiff auf dem Platz. Mit seinem Treffer zum 1:1 rettete Chris Führich dem VfB Stuttgart einen Punkt und erwartet als nächstes "ein topbesetztes Bayern München".

Dass der Sommer-Neuzugang aus Paderborn gegen die Niedersachsen bei Anpfiff auf der Bank saß, war nicht wirklich eine Überraschung. Zu wirkungslos waren die Leistungen des Offensivmanns in den jüngsten Partien zuvor. Vor allem vor dem Tor schien der 24-Jährige seine Abschlussqualitäten verloren zu haben. Mal ließ er dem Gegner die Chance, seinen Schuss zu parieren; mal schoss er am verwaisten Gehäuse vorbei oder traf den Pfosten; mal erzitterte der Fangzaun dahinter.

Die Situation mit den Stuttgartern macht eben Beine schwer und den zielsicheren Blick trübe. Er sei zuletzt "schon etwas nervös gewesen", erklärt der Angreifer heute. "Abstiegskampf ist nie einfach, vor allem für den Kopf nicht." Das Erfolgserlebnis gegen den VfL käme ihm und der Mannschaft jetzt gerade recht. "Wir sind froh, einen Punkt mitgenommen zu haben", so Führich, der Vorlagengeber Enzo Millot heraushebt. Dieser habe einen "überragenden Pass" von der linken Grundlinie Richtung langes Eck gespielt und er selbst volley verwandelt.. "In dem Moment habe ich nicht nachgedacht, sondern den Ball einfach genommen. Endlich ist er wieder reingegangen."

Zwar war das Unentschieden gegen Wolfsburg gefühlt zu wenig, vor allem nachdem das 1:1 der Bielefelder Arminen gegen Hertha BSC bekannt wurde. Doch die Stuttgarter wollen ihren Optimismus nicht verlieren. "Den positiven Schub nehmen wir mit", erklärt Führich, der den Blick auf die Partie am kommenden Sonntag beim FC Bayern richtet. Auch wenn die Spieler des Rekordmeisters nach ihrem schwachen Auftritt beim 1:3 beim FSV Mainz zu einem Kurztrip nach Ibiza aufgebrochen sind. "Wir stellen uns auf ein topbesetztes Bayern München ein und schauen nicht auf das letzte Spiel", sagt der gebürtige Nordrhein-Westfale. Um überhaupt eine Chance gegen den Rekordmeister zu haben, sei die geforderte Spielweise sowieso klar. "Bei so viel Qualität muss man von Anfang an da sein und die nötige Intensität auf den Platz bringen." Genau das hatten die Stuttgarter zuletzt aber leider immer wieder vermissen lassen. Besonders beim 0:2 bei Hertha BSC und beim 1:1 gegen Wolfsburg.