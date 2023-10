Führich: Ein Topscorer in Guirassys Schatten

Alle Welt spricht beim VfB Stuttgart über 10-Tore-Mann Serhou Guirassy und Super-Joker Deniz Undav, der zuletzt per Doppelpack das 2:0 beim 1. FC Köln besorgte. Dabei agiert mit Chris Führich ein weiterer Offensivmann in der laufenden Saison erstaunlich stabil.

Kein Wunder also, dass Führich auch gegen seinen Ex-Klub, den FC, mit einer Vorlage zu gefallen wusste. Beim 1:0 assistierte er Undav mustergültig. Bereits der sechste Scorerpunkt des 25-Jährigen in der noch jungen Saison, womit er im internen Ranking hinter Guirassy (11) auf Platz zwei liegt. Vier Tore hat er beigesteuert zum aktuellen VfB-Lauf, dazu eben zwei Assists. Schon jetzt nimmt Führich also Kurs auf seine beste Bundesliga-Spielzeit, sein Topwert mit sieben Scorern stammt aus der Vorsaison.

Da fiel der Dribbler bereits mit seiner nimmermüden Art auf - doch zu häufig wählte der Rechtsfüßer, der gerne von links nach innen zieht und dann abschließt, die falsche Entscheidung. Querpass, Abschluss, noch ein Haken? Gefühlt hätte Führich 2022/23 wesentlich häufiger entscheidend in Erscheinung treten können, wenn nicht müssen bei diesen Anlagen. Für den Moment sind diese Zeiten vorbei, der 1,81-Meter-Mann liefert beständig, so dass ihn Stefan Effenberg jüngst sogar für die Nationalelf ins Spiel brachte.

Schnelle Haken, gutes Tempodribbling, präziser Abschluss

Wer sich Führichs Qualitäten - schnelle Haken, gutes Tempodribbling, präziser wie harter Abschluss - vor Augen führt, dem wird schnell klar: Im Grunde hat dieser Profi alles, um in einer Bundesliga-Saison auch mal zweistellig zu treffen in einem funktionierenden Kollektiv. Das Erstaunliche: Bislang gelang ihm dieses Kunststück in seiner Profikarriere erst einmal, 2020/21, in Diensten des SC Paderborn unter einem gewissen Steffen Baumgart. 13 Tore und sieben Vorlagen standen damals in der 2. Liga zu Buche. Kein Wunder also, dass der VfB zugriff bei dem von Borussia Dortmund nach Ostwestfalen verliehenen Offensivallrounder.

Kurz vor der Leihe zum SCP jedenfalls nahm sich Führich, damals Stammkraft beim BVB II in der Regionalliga West, mit Romeo Wendler einen externen Coach, um Abschlüsse zu üben. Stetige Wiederholungen, von rechts hineinziehen und mit links abschließen und andersherum. Wendler, früher selbst ein talentierter Angreifer, der es aber als Aktiver in Deutschland nie in höchste Gefilde schaffte, schwört auf die Macht des Automatismus, auf die traumwandlerische Sicherheit, die man nur mit stetiger Übung erhält. Und Führichs 20 Scorerpunkte im Unterhaus aus der Folgesaison legen durchaus eine Korrelation nahe. Ob ihm ein solcher Wert auch in der Beletage gelingen kann? Der Grundstein scheint gelegt.