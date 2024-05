Führich, ein Mann für London?

Chris Führich spielt mit dem VfB Stuttgart eine herausragende Saison, ist zum Nationalspieler gereift und wird bei namhaften Klubs wie Dortmund oder Bayern als möglicher Neuzugang gehandelt. Der 26-Jährige hat zwar noch einen bis 2028 gültigen Vertrag, er könnte die Schwaben im Sommer aber für eine Summe zwischen 25 und 30 Millionen Euro verlassen. Gerade für englische Klubs ein Schnäppchen, so wird Führich in etwa mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.