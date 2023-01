Führich bleibt weiterhin nur die Jokerrolle

Bereits am morgigen Dienstag muss der VfB Stuttgart in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim antreten. Trainer Bruno Labbadia wird seine erste Elf aus dem Mainz-Spiel eher nicht verändern. Auch Chris Führich wird sich mit einem Startplatz gedulden müssen. Dem flinken Dribbler bleibt erstmal weiterhin nur die Jokerrolle.

Keine Atempause für die Klubs. Schon morgen geht die gerade gestartete Restsaison mit dem 17. Spieltag weiter. Stuttgart muss in Hoffenheim ran, und der Trainer ist froh, dass seine Mannschaft die erste körperliche Belastung mit der Hürde Mainz (1:1) gut weggesteckt hat. Für eine schnelle Regeneration habe man "sofort nach dem Spiel schon die ersten Schritte eingeleitet", erzählt Labbadia. Die Spieler, die die komplette Partie beziehungsweise lange auf dem Platz standen, radelten auf Spinning-Bikes die müden Beine munter. Die, die weniger gespielt hatten, haben noch im Stadion ein Laufprogramm absolviert. "So dass wir gestern etwas softer an die Sache rangegangen sind", sagt der VfB-Cheftrainer. "Alle konnten das Auslaufen ohne Probleme mitmachen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir Probleme haben."

"Chris verkörpert, was andere nicht haben"

Entsprechend wird der 56-Jährige, der mit der Leistung beim jüngsten 1:1 zufrieden war, wahrscheinlich der Mannschaft das Vertrauen beim Anpfiff schenken, die auch am Samstag begonnen hat. Ohne Chris Führich, der gegen die Rheinhessen in der 77. Minute den Platz betreten durfte. "Er ist relativ spät ins Training eingestiegen und kann nicht auf dem körperlichen Stand sein, wie andere", sagt Labbadia, der den Offensivmann für seine Qualitäten lobt. Ungeachtet seines körperlichen Rückstands nach einer Schlüsselbein- und Mittelfuß-OP. "Chris verkörpert, was andere nicht haben, Leichtigkeit, und er verfügt über spielerische Mittel."

Darum ist der frühere Meisterspieler nicht unglücklich, Führich zumindest etwas später auf den Rasen delegieren zu können. "Er ist ein Spieler, der von der Bank kommen und der Mannschaft einen Impuls geben kann", sagt Labbadia, dessen Mannschaft sich gegen die TSG nicht verstecken soll. Auch wenn die Schwaben saisonübergreifend seit 17 Auswärtsspielen bei acht Unentschieden und neun Niederlagen sieglos sind, ist ihr Ziel, die Partie für sich zu entscheiden. Womit man nicht nur das eigene Punktkonto aufhübschen, sondern auch den Gegner in den Abstiegskampf ziehen würde. "Wir haben die Möglichkeit, gleichzuziehen. Das wollen wir versuchen."