Führen die Ausfälle zum Systemwechsel beim BVB?

Dass eine Reaktion nötig ist auf die heftige 2:5-Pleite gegen Leverkusen bestreitet bei Borussia Dortmund vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin niemand. Wie sie taktisch aussehen könnte, dazu lässt sich BVB-Trainer Marco Rose nicht in die Karten schauen.

Der ablösefreie Sommer-Wechsel von Bayerns Niklas Süle zu Borussia Dortmund ließ in den vergangenen Tagen in der öffentlichen Debatte die 2:5-Niederlage des BVB gegen Leverkusen am Sonntag etwas in Vergessenheit geraten. Dortmunds Trainer Marco Rose dagegen hatte sie permanent auf dem Schirm - und damit gerade zu Wochenbeginn noch reichlich zu tun. "Das fühlt sich nicht gut an, das ist doch klar", sagte der 45-Jährige am Donnerstag. "Das schleppst du mit durch die Woche."

Auch der Gegner schaut Pressekonferenzen

Detailliert arbeitete er zusammen mit seiner Mannschaft an den ersten beiden Tagen der Trainingswoche die Pleite auf. Welche Rückschlüsse er daraus zog, wollte er vor dem nächsten schweren Spiel beim Liga-Vierten Union Berlin allerdings nicht öffentlich machen. Zwei Tage vor einem Spiel wolle er nicht über die Taktik reden, sagte er und verwies darauf, dass auch der Gegner die Pressekonferenzen anschauen würde.

Nur so viel ließ er sich entlocken: Niederlagen oder Gegentore seien nicht grundsätzlich Fragen des Systems, "sondern immer eine Frage dessen, wie du die Dinge interpretierst, wie du sie umsetzt". Die vier der fünf Gegentore gegen Leverkusen etwa, die jeweils nach Ballverlusten gefallen seien, hätten eher "etwas mit Angreifen zu tun" gehabt, als mit dem Pressingverhalten, über das nach dem Spiel diskutiert wurde. Roses Fazit: "Wir haben die Restverteidigung nicht gut genug organisiert."

"Wir haben die Restverteidigung nicht gut genug organisiert. Marco Rose

Haaland, Wolf und Meunier fehlen bei Union

Anders als bei der möglichen taktischen Ausrichtung machte er klare Ansagen, was das Personal betrifft: So werden in Berlin weder Erling Haaland noch die verletzten Rechtsverteidiger Thomas Meunier und Marius Wolf zum Einsatz kommen können. Und daraus wiederum lässt sich durchaus ableiten, dass Rose das System anpassen könnte.

Da Abwehrchef Mats Hummels wieder fit ist, bietet sich hinten eine Dreierkette mit dem Weltmeister von 2014 sowie Dan-Axel Zagadou und Manuel Akanji an. Auf den Außenbahnen könnten Raphael Guerreiro links und Thorgan Hazard rechts agieren. Fürs Zentrum bietet sich als Alternative zu Marco Reus oder Julian Brandt Youngster Giovanni Reyna an, der gegen Leverkusen sein Comeback nach fünfmonatiger Pause feierte und "eine Option" für die Startelf sei, wie Rose am Freitag anmerkte. "Weil er gut drauf und fit ist." Auch Emre Can wird in den Kader zurückkehren und die Konkurrenz im defensiven Zentrum erhöhen.

"Wir werden nicht an der Trainingswoche gemessen ..."

Unabhängig von Taktik und Personal ist die Aufgabe des BVB in Berlin klar umrissen: Eine Reaktion muss her auf die deftige Pleite gegen Bayer. Oder, wie es Rose ausdrückte: "Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft die Dinge in einem schwierigen Auswärtsspiel wieder geraderücken will und eine gute Leistung bringt. Denn wir werden nicht an der Trainingswoche, die wieder ordentlich war, gemessen, sondern an den Ergebnissen."