"Fühlt sich gut an": Trimmel lobt, hofft - und warnt

Nach zwölf Niederlagen am Stück huschte den Spielern von Union Berlin am Mittwochabend ein Lächeln übers Gesicht. Die Berliner zeigten gegen Neapel zuletzt vermisste Tugenden und hoffen nach dem 1:1 auf einen Aufwärtstrend.

Zur ganz großen Erlösung reichte das Champions-League-Spiel am Mittwochabend noch nicht für Union Berlin. Doch ein 1:1 beim italienischen Meister SSC Neapel nach zwölf Niederlagen am Stück, darauf können die gebeutelten Köpenicker aufbauen - davon ist auch Kapitän Christopher Trimmel überzeugt.

"Sehr viel" könne man mitnehmen aus dieser Partie am vierten Spieltag der Königsklasse, die trotz des Punktgewinns das vorzeitige Aus auf Europas größter Bühne bedeutete. Was nach dem Spiel selbstverständlich zweitrangig war.

Defensive und offensive Steigerung

"Heute haben wir in der Defensive überragend gearbeitet. Der eine war für den anderen da", freute sich Trimmel nach dem Spiel bei "DAZN". "Wir haben über 90 Minuten gekämpft. Es war teilweise sehr offen, aber auf beiden Seiten - und das ist das Schöne. Wir hatten auch genügend Torchancen. Das fühlt sich sehr gut an."

Für defensive Stabilität stand Union Berlin in den vergangenen Jahren ebenso wie für Eiseskälte vor dem Tor nach Umschaltaktionen. Beides ging dem Team in den vergangenen Wochen zunehmend ab - und kam gegen Neapel zurück. Von einer "konsequenten" Leistung sprach Rani Khedira deshalb im Anschluss an die Partie - "bis auf eine Aktion, in der es ein bisschen schnell und flipperartig im Strafraum zuging - beim 1:0, da waren wir nicht konsequent, ein bisschen passiv", so der Mittelfeldmann, der verriet: "Die Szene haben wir uns in der Halbzeit auch angeschaut. Und ich finde, dann waren wir über 90 Minuten sehr konsequent - auch im gegnerischen Strafraum."

Keine Selbstverständlichkeit, wie Trimmel weiß. "Umso länger so eine Negativserie anhält, umso mehr schwindet ein bisschen das Selbstvertrauen. Das hat man gesehen, das hat man gespürt", gab der 36-Jährige Einblick in die Gefühlswelt der Mannschaft. "Wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Haben versucht, uns auch außerhalb des Platzes zu pushen. Man hat heute glaube ich gesehen, dass das zurück ist".

"Das kann uns hoffentlich für die nächsten Wochen Energie geben", gab sich Trimmel vorsichtig optimistisch, "aber ich kenne den Fußball natürlich gut genug. Wir müssen jetzt weiter hart arbeiten, damit wir in der Liga auch mal anziehen wieder".

Am Wochenende geht es schließlich in der Bundesliga weiter, in der man nach zehn Spieltagen und acht Niederlagen in Serie auf den Relegationsplatz abgerutscht ist - und nun die Mammutaufgabe am Samstagnachmittag bei den bislang noch ungeschlagenen Leverkusenern (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vor der Brust hat.