"Fühlt sich für mich richtig an": Bayern-Talent Arrey-Mbi auf Leihbasis nach Köln

Es hat sich angedeutet, am Montag wurde es offiziell: Der 1. FC Köln leiht das Bayern-Talent Bright Akwo Arrey-Mbi (18) aus.

Will in Köln Spielpraxis sammeln: Bright Akwo Arrey-Mbi. imago images/foto2press

Der Leihvertrag läuft über 18 Monate bis Juni 2023, teilten die Geißböcke mit. Die genauen Vertragsmodalitäten wurden nicht kommuniziert. Nach kicker-Informationen wird allerdings die moderate Leihgebühr für Arrey-Mbi mit dessen Einsätzen verrechnet. Sprich, je mehr der Innenverteidiger zum Einsatz kommt, umso preiswerter wird er für die Kölner.

"Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Köln. Die Verantwortlichen haben mir einen Weg aufgezeigt, an den ich glaube und der sich für mich richtig anfühlt. Deshalb wollte ich das unbedingt machen", sagte Arrey-Mbi.

Arrey-Mbi will sich unter Baumgart im Profi-Bereich etablieren

Arrey-Mbi wurde im rheinischen Kaarst geboren, wuchs aber auch in England auf. Nach einigen Stationen auf der Insel (u.a. bei Norwich, Chelsea, West Ham und Wolverhampton) schloss er sich im Jahr 2019 der Nachwuchsakademie des FC Bayern an. Zuletzt gehörte er der Zweitvertretung der Bayern in der Regionalliga Süd an, für den DFB führte er die U 19 als Kapitän auf das Feld.

Arrey-Mbi wurde bereits in den Bundesliga-Kader des FCB berufen, zu einem Einsatz reichte es für ihn aber noch nicht. Diesen Schritt möchte er nun in Köln gehen: "Ich möchte die Chance beim FC nutzen, mich unter Steffen Baumgart weiterzuentwickeln und in dieser Zeit im Profi-Bereich zu etablieren." Immerhin stand er für die Bayern im Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid (1:1) in der Startelf.

FCB verlängert mit Arrey-Mbi bis Juni 2025

Die Kölner Verantwortlichen gehen dabei davon aus, dass Arrey-Mbi schnell in der Bundesliga Tritt fassen kann: "Wir haben ihn verpflichtet, weil wir ihm zutrauen, auf der Innenverteidiger-Position für weiteren Konkurrenzkampf zu sorgen und uns sofort weiterzuhelfen", sagte der Sportliche Leiter Thomas Kessler, der Arrey-Mbi als "hochtalentierten und physisch starken Spieler mit einer guten fußballerischen Ausbildung" beschrieb. Diese Einschätzung teilt auch der FC Bayern, der zuvor den Vertrag mit dem Abwehr-Talent verlängert hatte - und das gleich bis Juni 2025. "Er soll nun beim 1. FC Köln Spielpraxis in der Bundesliga sammeln und sich auf der nächsten Stufe weiterentwickeln", wird FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf der Klub-Website zitiert.