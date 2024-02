"Fühlt sich für mich perfekt an": Reitz bleibt bis 2028 bei der Borussia

Borussia Mönchengladbach hatte am Deadline-Day-Vormittag keinen Neuzugang zu vermelden, dafür aber eine für den Klub äußerst wichtige Vertragsverlängerung: Eigengewächs Rocco Reitz bleibt den Fohlen langfristig treu.

Rocco Reitz spielt seit dem siebten Lebens­jahr für Borussia Mönchengladbach. In der laufenden Saison hat er sich bei seinem Herzensklub zum Stammspieler entwickelt - und die Erfolgsgeschichte soll noch lange so weitergehen. Bis 2028 hat die Borussia den bis 2026 laufenden Vertrag mit ihrem Eigengewächs verlängert.

"Rocco Reitz steht sinnbildlich für den Borussia-Weg, über den wir in den vergangenen Monaten viel gesprochen haben", so Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport. "Es erfüllt uns mit Freude und Stolz gleichermaßen, diesen Worten auch Taten wie diese Vertragsverlängerung folgen lassen zu können." Virkus beschreibt die Entwicklung von Reitz, speziell in den vergangenen Monaten, als "sensationell und vorbildhaft". Dass der 21-jährige Mittelfeldspieler seine Zukunft langfristig bei Borussia sieht, sei "ein tolles Signal für den gesamten Klub".

Seit dem siebten Lebensjahr bei Borussia

Reitz wechselte schon als Siebenjähriger zur Borussia und durchlief anschließend alle Nachwuchsmannschaften. Er gilt als Gladbachs größtes Talent seit Langem. Im Sommer war er nach einer zweijährigen Leihe zum belgischen Erstligisten VV St. Truiden nach Gladbach zurückgekehrt. Seit dieser Saison ist er Stammspieler, kam bislang in allen 19 Bundesligaspielen zum Einsatz, 15-mal davon von Beginn an. Reitz steuerte vier Tore und zwei Assists bei. Darüber hinaus kam der Fan-Liebling in zwei DFB-Pokalspielen zum Zug. In der U-21-Nationalmannschaft schnürte er im November in seinem ersten Spiel direkt einen Doppelpack.

Über seine vorzeitige Vertragsverlängerung in Gladbach sagt Reitz: "Borussia ist mein zweites Zuhause. Ich liebe den Verein. Ich liebe die Stadt. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Diese Vertragsverlängerung fühlt sich für mich perfekt an."

