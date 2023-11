"Fühlt sich an wie eine Talkshow": "Langweilige" VBL-Übertragung erntet scharfe Kritik

Mit einem Offline-Spieltag eröffnete die DFL die VBL-Spielzeit 2023/24. Zuschauer mussten allerdings auf einen Stream zurückgreifen, der bei einigen Profis und Fans nicht wirklich gut ankam.

Offen formulierte die Unzufriedenheit der Bremer Berkay 'BerkayLion' Demirci. Am Samstag war dieser in der Division Nord-West noch selbst im Einsatz gewesen, bevor er das Geschehen in der Division Süd-Ost am Sonntag aus der Ferne verfolgte. "Der VBL-Stream fühlt sich einfach an wie eine Talkshow mit einem bisschen Gameplay im Hintergrund", schilderte er seine Eindrücke der Übertragung via X (vormals Twitter) und hoffte, der "langweilige" Stream verbessere sich noch.

Zu viel Belangloses, zu wenige Expertise?

Geht man nach den Kommentaren anderer User unter dem Post Demircis, trat jedoch nicht die gewünschte Verbesserung ein. "Wenn die Spiele nicht kommentiert werden, beziehungsweise nur, wenn ein Tor fällt, dann braucht man da niemanden hinsetzen", lautete etwa die Einschätzung des Nutzers 'Backfisch", der sich nicht als Einziger fragte: "Warum reden die über CoD (Call of Duty, d. Red.) und Essen?"

Doch nicht nur themenferne Ausflüge der Moderatoren und Gäste fielen beim kommentierenden Publikum durch. Auch fehlende Analysen wurden bemängelt. "Da fehlt einfach mindestens ein Gameplay-Experte", stützte der User 'Julian' die Einschätzung Demircis, der den Verzicht auf Erhan 'Dr. Erhano' Kayman "unverständlich" fand. Dieser hätte "Emotionen und die perfekte Expertise mitgebracht", die der VBL-Aufbereitung am ersten Spieltag abgegangen wären.

eSportler und VBL-Host zeigen ihre Zustimmung

Mit seiner Kritik scheint 'BerkayLion' aber nicht nur Zuschauern aus der Seele zu sprechen. Auch zahlreiche eSportler drückten ihre Zustimmung in Form eines Likes aus. Unter anderem markierten FOKUS-Profi Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, der amtierende Einzelmeister Antonio 'AntonioRadelja' Radelja vom VfB Stuttgart, Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj und Leverkusens Marc 'Marc_ldw23' Landwehr den Beitrag mit einem virtuellen Herz. In Sachen Präsentation scheint die VBL also weiterhin Nachholbedarf zu haben, nachdem bereits im September eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC verschenkte Potenziale herausgearbeitet hatte.

Ob die neuerliche Kritik zu einem Umdenken bei den Verantwortlichen führt, bleibt abzuwarten. Auch Niklas 'NiklasNeo' Nörenberg versah die Demirci-Kritik mit einem "Gefällt mir". Der Content Creator von SK Gaming ist Host der VBL. Ob der Like ernst gemeint ist, ist jedoch unklar - Nörenberg postet gern satirisch.