"Fühlen uns bereit": BVB steigt in Virtual Bundesliga ein

Borussia Dortmund wird in der Saison 2023/2024 erstmals in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) an den Start gehen. Seiner Philosophie wolle der Klub jedoch treu bleiben.

"Fühlen uns bereit": Mit diesen Worten ließ Borussia Dortmund den Vorhang fallen. Die Schwarz-Gelben werden in der kommenden Saison erstmals an der Club Championship der Virtual Bundesliga teilnehmen. Das gab der deutsche Vizemeister am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt.

Zwar ist der BVB schon seit 2020 im eFootball aktiv, hat sich bisher jedoch nicht im Ligabetrieb engagiert. Der Klub verfolgt eine eigene Philosophie - Entertainment ist das große Stichwort. "Uns war es wichtig, das Thema eFootball in mehreren Schritten zu entwickeln: Angefangen mit dem Aufbau von Akzeptanz, Reichweite und Interesse sowie dem Ziel der Bindung Gaming-begeisterter Fans. Nachdem uns das gelungen ist, fühlen wir uns bereit, in der VBL anzutreten und dabei zugleich unserer Philosophie treu zu bleiben", erklärt Alexander Mühl, Direktor Marketing und Digitalisierung, im Gespräch mit kicker eSport.

Kaderplanung bereits in Gang

Ein personelles Grundgerüst für den Kader hätte der BVB schon. Mit Dennis 'Denninho' Malcherczyk und Eldin 'Eldos' Todorovac stehen zwei erfahrene Akteure in den eigenen Reihen. Ob beide dem Verein treu bleiben oder das Team neu aufgebaut wird, ließen die Dortmunder allerdings noch offen.

Denn in der Planung spielen auch "Female Gaming" und Inklusion eine Rolle. Bereits in Erscheinung getreten ist Luisa Bergmann. Die Dortmunder Mittelfeldspielerin war schon öfter in den BVB-Streams zu sehen und soll auch in Zukunft eingebunden werden. Für Mitte Juni zudem zwei Online-Turniere ausschließlich für Spielerinnen geplant.

Darüber hinaus schaue man auch bei den Fan-Turnieren genauer hin, ob jemand das Potenzial für einen Kaderplatz mitbringt. Wichtig sei dem Verein, "dass die Spieler eine hohe Affinität zum BVB haben", heißt es in der Mitteilung. Vorzugsweise mit lokalen Spielern und/oder BVB-Fans solle ein Team aufgebaut werden, "das perspektivisch in verschiedenen Klub-Wettbewerben um den Sieg mitspielen kann."

Folgen weitere Klubs?

In der kommenden Saison gehört es zu den Lizenzauflagen aller Vereine der 1. und 2. Bundesliga, ein Team in der VBL zu stellen. Mit Borussia Dortmund kann ein Klub auf dem Fehlzettel gestrichen werden.

Ob Bayern München, Union Berlin, der SC Freiburg, Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und die SV Elversberg nachziehen werden, ist noch ungewiss. Auf kicker-eSport-Anfrage deuteten die Köpenicker zuletzt an, auch in der Saison 2023/2024 eher aussetzen zu wollen. Dies wäre mit nicht näher benannten Sanktionen verbunden.