"Fühle mich einfach zu Hause": Spahic bleibt dem FCK treu

Der 1. FC Kaiserslautern treibt auch nach Ablauf der Winter-Transferperiode die Personalplanungen voran. Torwart Avdo Spahic bleibt dem Betzenberg auch künftig erhalten.

Kontinuität bleibt beim 1. FC Kaiserslautern unter Geschäftsführer Thomas Hengen weiter höchstes Gebot. Nachdem man jüngst mit den Aufstiegssäulen Boris Tomiak, Marlon Ritter und Kenny Prince Redondo verlängert hatte, bleibt nun auch Ersatztorwart Avdo Spahic bei den Roten Teufeln.

"Wir freuen uns sehr, weiterhin mit Avdo zusammen zu arbeiten. Er identifiziert sich voll und ganz mit unserem Klub und unseren Werten und will unseren stetigen Weg der Weiterentwicklung mitgehen. Avdo ist ein ambitionierter, aber auch loyaler Spieler, auf den immer Verlass ist und der den Drang hat, immer weiter an sich zu arbeiten", so Geschäftsführer Thomas Hengen in einer Mitteilung des aktuellen Zweitliga-Vierten.

Der 25-jährige Spahic ging ebenfalls den Drittliga-Weg mit dem FCK und fühlt sich trotz fehlender Einsatzzeit pudelwohl in der Pfalz. "Für mich war das keine schwierige Entscheidung. Ich bin jetzt schon vier Jahre hier und fühle mich unheimlich wohl. Der Verein, die Mannschaft, die Fans, das ganze Umfeld, hier fühle ich mich einfach zu Hause. Ich freue mich, dass ich noch länger für den FCK spielen darf und hoffe, dass wir noch viel erreichen können", so Spahic zu seiner Vertragsverlängerung.

Über die Laufzeit des Kontrakts machte der FCK wie gewohnt keine Angaben.