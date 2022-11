Füchse zurück in der Erfolgsspur - Gummersbach beendet Flensburgs Siegesserie

Spitzenreiter Füchse Berlin hat in der Handball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die SG Flensburg-Handewitt verpasste eine Fortsetzung der eigenen Siegesserie.

Die Füchse Berlin haben ihre Tabellenführung in der Handball-Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert setzte sich am Donnerstag in einem umkämpften Heimspiel vor 6296 Zuschauern mit 32:30 (16:14) gegen die TSV Hannover-Burgdorf durch und führt das Klassement mit jetzt 19:3 Punkten an.

Die Berliner taten sich vier Tage nach dem überraschenden 27:32 gegen den TSV GWD Minden auch gegen die Niedersachsen zunächst sehr schwer. Der frühere Berliner Marian Michalczik brachte die Niedersachsen beim 10:7 (16. Minute) erstmals mit drei Treffern in Führung. Einen 10:13-Rückstand (23.) verwandelten die Füchse dann aber in eine Zwei-Tore-Pausenführung.

Knapp neun Minuten vor dem Abpfiff sah Hannovers Bastian Roscheck nach einem Foul an Jacob Holm die Rote Karte. Den anschließenden Siebenmeter verwandelte Hans Lindberg zum 28:25 (52.), doch die Gäste hielten die Partie bis in die Schlussphase offen. Bester Werfer der Partie war Lindberg mit neun Treffern.

Blohme freut sich über Sieg: "Wichtig für mein Herz"

Ein überraschendes 29:31 (15:13) kassierte die favorisierte SG Flensburg-Handewitt bei Aufsteiger VfL Gummersbach und verpasste so eine Fortsetzung der eigenen Siegesserie sowie den damit verbundenen Sprung auf einen vorderen Tabellenplatz. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Maik Machulla drei Partien in Folge gewonnen.

Für Gummersbachs Lukas Blohme war es ein ganz besonderes Duell: "Flensburg ist meine Heimatstadt und der Verein, in dem ich aufgewachsen bin. Ich habe die Jungendmannschaften durchlaufen und in Flensburg meine ersten Profierfahrungen gesammelt. Dementsprechend war das neben dem Auswärtsspiel in Flensburg mein zweitwichtigstes Spiel für mein Herz", sagte der Rechtsaußen, der sieben Tore erzielte, bei "Sky".

Leipzig gewinnt bei Sigtryggsson-Debüt

Der SC DHfK Leipzig feierte beim Trainerdebüt von Runar Sigtryggsson einen 25:24 (12:14)-Sieg im Kellerduell bei der HSG Wetzlar. Den umjubelten Siegtreffer der Sachsen erzielte Matej Klima knapp 20 Sekunden vor der Schlusssirene.

Nach dem Überraschungserfolg gegen Spitzenreiter Berlin konnte Minden nicht nachlegen. Beim TBV Lemgo Lippe unterlag der Tabellenvorletzte 27:30 (13:14) und bleibt bei nur zwei Punkten aus elf Spielen. Der HC Erlangen setzte sich 35:29 (15:13) gegen den HSV Hamburg durch.

Mannschaften und Statistik

Füchse Berlin - TSV Hannover-Burgdorf 32:30 (16:14)

Tore Füchse Berlin: Lindberg 9/5, Holm 6, Wiede 5, Freihöfer 4, Drux 3, Darj 2, Marsenic 2, Andersson 1 TSV Hannover-Burgdorf: Steinhauser 8/1, Brozovic 7, Büchner 6, Edvardsson 4, Gerbl 3/3, Michalczik 1, Uscins 1 Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst) Zuschauer: 6296 Strafminuten: 4 / 10 Disqualifikation: - / Roscheck (51.)

VfL Gummersbach - SG Flensburg-Handewitt 31:29 (13:15)

Tore VfL Gummersbach: Blohme 7, Mappes 6/2, Köster 4, Vidarsson 4, Jansen 3, Schroven 2, Styrmisson 2, Kodrin 1, Schluroff 1, Zeman 1 SG Flensburg-Handewitt: E. M. Jakobsen 7, Hald 6, Johannessen 4, Einarsson 3, Röd 3, J. Hansen 2, Golla 1, Kjaer Möller 1, Larsen 1, Lindskog 1 Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin) Zuschauer: 4132 Strafminuten: 10 / 8 Disqualifikation: - / -

HC Erlangen - HSV Hamburg 35:29 (15:13)

Tore HC Erlangen: Steinert 7/3, Sellin 6, Zechel 5, Heiny 4, Jeppsson 4, Bissel 3, Büdel 2, Fäth 2, S. Firnhaber 1, Metzner 1 HSV Hamburg: Lassen 9, Baijens 7, Mortensen 6/1, F. B. Andersen 4, Axmann 2, Weller 1 Schiedsrichter: Jannik Otto (Kiel)/Raphael Piper (Kiel) Zuschauer: 3932 Strafminuten: 8 / 12 Disqualifikation: - / -

TBV Lemgo Lippe - GWD Minden 30:27 (14:13)

Tore TBV Lemgo Lippe: Laerke 8, Zehnder 8/1, Versteijnen 5, G. Guardiola Villaplana 3, Zerbe 3, Blaauw 1, Hutecek 1, Suton 1 GWD Minden: Ahouansou 9, Darmoul 6, Korte 4/1, Richtzenhain 3, Staar 2, Janke 1, Sebetic 1, Stoyke 1 Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach) Strafminuten: 2 / 8 Disqualifikation: Suton (19.) / -

HSG Wetzlar - SC DHfK Leipzig 24:25 (14:12)

Tore HSG Wetzlar: Rubin 5, Novak 4/3, Nyfjäll 4, E. Schmidt 3, Mellegard 2, Schelker 2, Wagner 2/1, Cepic 1, Nikolic 1 SC DHfK Leipzig: V. Kristjansson 10/8, Klima 4, Binder 2, Krzikalla 2, Wiesmach 2, Ernst 1, Ivic 1, Mamic 1, Witzke 1 Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg) Zuschauer: 2575 Strafminuten: 12 / 10 Disqualifikation: - / -