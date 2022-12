Füchse weiterhin makellos - Auch Göppingen und Flensburg siegreich

Die Füchse Berlin bleiben international ihrer Linie treu und stehen nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel bei Aarhus im Achtelfinale. Auch Göppingen behielt bei den Kadetten Schaffhausen die Oberhand und überholte die nun punktgleichen Schweizer. Am späteren Abend sahen die Fans beim Flensburger Erfolg gegen Ferencvarosi 72 Tore.

Die Füchse Berlin bleiben in der European League in der Erfolgsspur. Bei Verfolger Skanderborg-Aarhus HB aus Dänemark siegte der Bundesligist hauchdünn mit 29:28 (15:16). Die Füchse hatten am Wochenende die Bundesliga-Tabellenführung an den THW Kiel verloren, international bleiben sie hingegen in der Gruppe D ohne Punktverlust an der Spitze.

Siewert mit dem Start unzufrieden

Den Dänen gelang ein guter Start, ein 6:1-Lauf bescherte den Gastgebern eine 8:3-Führung. "Wir kommen schlecht ins Spiel, liegen früh mit fünf Toren hinten. Lassen viele freie Bälle liegen, leisten uns technische Fehler und haben wenig Zugriff in der Abwehr", kritisierte Trainer Jaron Siewert. Mit der Zeit minimierten die Berliner aber ihre defensiven Defizite und verkürzten bis zur Pause auf 15:16. Im zweiten Durchgang waren die Füchse nach einem Zwischenspurt auf Siegkurs, doch mit Unterstützung der Fans egalisierte Aarhus kurz vor dem Ende zum 28:28. Das letzte Wort hatte aber Mathias Gidsel, der zehn Sekunden vor Schluss den Siegtreffer markierte. Bester Werfer bei den Berlinern war Altmeister Hans Lindberg (41) mit acht Treffern.

Auch Frisch Auf Göppingen machte einen weiteren großen Schritt in Richtung Play-offs. Der in der Bundesliga abstiegsbedrohte Traditionsklub gewann bei den Kadetten Schaffhausen mit 35:30 (17:17) und zog damit am Schweizer Meister vorbei auf Rang zwei in der Gruppe A. Jon Lindenchrone Andersen war mit neun Treffern bester Torschütze der Baden-Württemberger.

Torfestival in Flensburg

Eine klare Sache war das Duell zwischen Flensburg-Handewitt und Ferencvarosi Torna Club Budapest. Die SG ließ von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, dass sie das Parkett als Sieger verlassen wollten und zogen schnell auf 10:4 davon, zur Pause stand es 23:15. Das Team von Coach Maik Machulla ließ im zweiten Durchgang nichts anbrennen, am Ende stand ein 42:30-Sieg, bei dem Johannes Golla mit neun und Aaron Mensing mit sechs Toren die Protagonisten waren. Mit zehn Punkten führt Flensburg die Gruppe B nun an.

Derweil feierte der ukrainische Serienmeister HC Motor Saporischschja seinen ersten Saisonsieg auf der internationalen Bühne. Die Ukrainer, die aufgrund des russischen Angriffskriegs als Gaststarter in der 2. Bundesliga antreten, besiegten in ihrer Heimspielstätte in Düsseldorf das portugiesische Team Aguas Santas mit 30:24 (13:8).

Gruppenphase, 6. Spieltag

Skanderborg-Aarhus HB/Dänemark - Füchse Berlin 28:29 (16:15)

Tore: Balling (6/2), Teigum (5), Skaarup (4), Mollerup (4), Petersen (4), Arnoldson (2), Jensen (2), Bonefeld (1) für Skanderborg-Aarhus - Lindberg (8/5), Gidsel (5), Wiede (4), Marsenic (4), Holm (3), Drux (3), Darj (1), Vujovic (1) für Berlin

Zuschauer: 2240

Kadetten Schaffhausen/Schweiz - Frisch Auf Göppingen 30:35 (17:17)

Tore: Bartok (8), Canellas Reixach (4/4), Maros (4), Zabic (3), Rikhardsson (3/1), Brücker (3), Matzken (2), Kusio(2), Ben Romdhane (1) für Schaffhausen - Andersen (9), Gulliksen (8/3), Hermann (5), Sarac (4), Blagotinsek (3), Neudeck (1), Kneule (1), Ellebaek (1), Schiller (1/1), Kozina (1), Malus (1) für Göppingen

Zuschauer: 2124