Füchse und SG legen vor - Stolpert Magdeburg in Hamburg?

Am heutigen Dienstag beginnt der 18. Spieltag in der Handball-Bundesliga. Primus Magdeburg ist in Hamburg gefordert, der Zweite aus Berlin legte schon mit einem Sieg gegen Stuttgart vor. Flensburg löste seine Pflichtaufgabe ebenso. Keinen Sieger gab's im Kellerduell.

Ihm gelangen fantastische 14 Treffer: Lasse Bredekjaer Andersson. IMAGO/Eibner