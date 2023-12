Füchse und SG legen vor - Magdeburg furios in Hamburg

Am heutigen Dienstag beginnt der 18. Spieltag in der Handball-Bundesliga. Primus Magdeburg zündete in Hamburg ebenso wie Berlin gegen Stuttgart. Flensburg löste seine Pflichtaufgabe ebenso. Keinen Sieger gab's im Kellerduell.

Bevor es für den SCM im Abendspiel in Hamburg ernst wurde, waren zunächst einmal die Verfolger des Tabellenführers an der Reihe - und die gaben sich keine Blöße. Die Füchse Berlin zeigten beim 32:27 (16:15) gegen den TVB Stuttgart einen guten Auftritt und setzen Magdeburg damit unter Druck. Gegen die Schwaben brillierte der Däne Lasse Bredekjaer Andersson, der am Ende auf sagenhafte 14 Tore kam. Lange Zeit leisteten dabei die Stuttgarter großen Widerstand, doch vor allem nach dem Seitenwechsel kippte die Partie, auch weil Berlins Schlussmann Dejan Milosavljev heiß lief.

Einen Sieg landete auch Verfolger SG Flensburg-Handewitt. Die Norddeutschen lösten zu Hause ihre Pflichtaufgabe gegen den TBV Lemgo weitgehend souverän mit 34:29 (17:13) und liegen als Dritter weiter vier Punkte hinter dem Spitzenduo. Die Nordlichter nutzten dabei früh einen Schwächephase der Lemgoer, zogen rasch auf 12:6 davon und gaben den Sieg letztlich nicht mehr aus der Hand. Lasse Kjær Möller glänzte dabei mit acht Toren.

Spannung im Keller - SCM furios

Spannung versprach das Kellerduell zwischen der HC Erlangen und Schlusslicht HBW Handball Balingen-Weilstetten - und die Partie bot dann auch viel Spannung, nur einen Sieger gab's nicht. Der Abstiegskracher endete 22:22 (10:11), auch weil sich die Ereignisse in der Schlussphase überschlugen: Zunächst traf Simon Jeppsson 17 Sekunden vor Schluss zur Führung der Gastgeber, ehe Nikola Grahovac nach einer schnellen Mitte doch noch das Remis sicherte.

Am Abend folgte in Hamburg dann die Show des SC Magdeburg, der den HSV Hamburg in dessen Halle mit 43:28 (27:9) abkanzelte. Bester Torschütze war der Isländer Omar Ingi Magnusson mit elf Treffern. Der HSV konnte dem SCM nur etwa zehn Minuten Paroli bieten, ehe er in seine Einzelteile zerbrach. Der Champions-League-Sieger spielte bis zur Halbzeit wie im Rausch, ließ es nach der Pause dann etwas ruhiger angehen - der Sieg geriet dabei jedoch nie in Gefahr.

HSV Hamburg - SC Magdeburg 28:43 (9:27)

Tore HSV Hamburg: Mortensen 8/3, Baijens 7, Ilic 3, Walullin 3, Weller 3, Lassen 2, F. B. Andersen 1, Tissier 1

SC Magdeburg: O. I. Magnusson 11/4, Claar 6, Hornke 5, Saugstrup Jensen 5, G. T. Kristjansson 4, Lagergren 3, Mertens 3, Bergendahl 2, Smarason 2, O'Sullivan 1, Ph. Weber 1

Schiedsrichter: Jannik Otto (Kiel)/Raphael Piper (Kiel)

Zuschauer: 6022

Strafminuten: 4 / 4

Disqualifikation: - / -

SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo Lippe 34:29 (17:13)

Tore SG Flensburg-Handewitt: L. K. Möller 8, Einarsson 7, Golla 4, Gottfridsson 3, Jörgensen 3, Horgen 2, Larsen 2, Pytlick 2, B. Buric 1, J. Hansen 1, E. M. Jakobsen 1

TBV Lemgo Lippe: Laerke 6, Hutecek 5, Simak 4, Petrovsky 3, Schagen 3, Carstensen 2, Versteijnen 2, Zehnder 2/2, Brosch 1, Houtepen 1

Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg)

Zuschauer: 5802

Strafminuten: 6 / -

Disqualifikation: - / -

Füchse Berlin - TVB Stuttgart 32:27 (10:11)

Tore Füchse Berlin: Andersson 14, Tollbring 5/5, Gidsel 4, Lindberg 3/2, Lichtlein 2, Marsenic 2, Darj 1, Freihöfer 1

TVB Stuttgart: M. Häfner 8, K. Häfner 6, Laube 5, Forstbauer 2, Lönn 2, Bacani 1, D. Fernandez 1, Nicolaus 1, Serrano Villalobos 1

Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg)

Zuschauer: 7811

Strafminuten: 4 / 10

Disqualifikation: - / -

HC Erlangen - HBW Balingen-Weilstetten 22:22 (16:15)

Tore HC Erlangen: Jeppsson 6, Zechel 5, Svensson 4, Büdel 3, Bissel 2, Olsson 1, Steinert 1

HBW Balingen-Weilstetten: Gretarsson 5/5, Vistorop 4, Grahovac 3, Jer. Müller 3, Volz 3, Leimeter 1, Prantner 1, Saueressig 1, Schoch 1

Schiedsrichter: Darnel Jansen (Geinsheim am Rhein)/Lucas Hellbusch (Trebur)

Zuschauer: 6068

Strafminuten: 8 / 12

Disqualifikation: N. Link (22.) / -