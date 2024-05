Füchse und Löwen erwarten ein "offenes Rennen" und ein "Spiel auf Augenhöhe"

Im dritten Jahr in Folge kämpfen die Füchse Berlin und die Rhein-Neckar Löwen um die Deutsche Meisterschaft der A-Jugend. 2022 ging der Titel an die Löwen, 2023 an die Füchse. Das Hinspiel der Finalrunde findet am heutigen Samstag, 18. Mai, um 17 Uhr statt und ist das Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen.

