Füchse über Weihnachten auf Rang eins - Sorgen um Wiede

Weil sich der THW Kiel im Nordderby eine deftige Abreibung abholte, verbringen die Füchse Berlin Weihnachten auf Rang eins. Die Handball-Bundesliga am Sonntag.

Geschichten am Sonntag: Hans Lindberg warf neun Tore, Fabian Wiede (re.) musste gestützt werden. imago images (2)

Es war wahrlich ein Spiel, das die HBL aufhorchen ließ: Die SG Flensburg-Handewitt, die bis zum Nordderby schon zehn Minuspunkte angesammelt hatte, lief zur Hochform auf und deklassierte Rivale THW Kiel mit 36:23. Der deutsche Rekordmeister wurde damit nach nur einer Woche an der Spitze wieder von den Füchsen Berlin abgelöst. Flensburg brachte neue Würze in den Titelkampf und hält selbst Anschluss an die Top vier.

Die Füchse, die durch eine Heimniederlage gegen den SC Magdeburg vergangene Woche die Spitzenpostion verloren hatten, gewannen ihre Pflichtaufgabe beim starken Aufsteiger VfL Gummersbach. Allerdings brauchte es dafür ein Comeback in der zweiten Halbzeit - bis der 30:28 (14:17)-Sieg eingetütet war. Die besten Werfer beim Favoriten waren Routinier Hans Lindberg (neun Tore bei fünf Siebenmetern) und Nationalspieler Paul Drux (7).

Der Hauptstadtklub steht damit zur Saisonhalbzeit an der Spitze, Meister Magdeburg hat bei gleicher Zahl an Minuspunkten zwei Partien weniger auf dem Konto. Einen Wermutstropfen gab es für die Berliner allerdings auch noch: Nationalspieler Fabian Wiede, der für die WM aus anderen Gründen bereits abgesagt hat, verletzte sich bei einem von ihm begangenen Foul am Knöchel und verließ humpelnd und mit Unterstützung der Betreuer das Feld.

Knorr führt die Löwen an

Die Rhein-Neckar Löwen profitierten andernorts ebenfalls von der Niederlage der Kieler, die Mannheimer gewannen ungefährdet bei der HSG Wetzlar mit 29:23 (16:10) und zogen wieder an Meister Magdeburg vorbei auf Rang drei. Die Löwen liegen mit 27:7 Punkten knapp hinter Kiel (28:6) und Berlin (29:5). Verlass war einmal mehr auf den formstarken deutschen Spielmacher Juri Knorr, der neun Tore (bei fünf Siebenmetern) erzielte.

Einen wichtigen Heimsieg tütete Frisch Auf Göppingen ein, das die TSV Hannover-Burgdorf allen voran wegen einer bärenstarken ersten Hälfte in die Knie zwang. 16:9 führten die Göppinger bereits nach 30 Minuten, nach den vollen 60 stand ein 33:29. Frisch Auf klettert mit nun 10:24 Punkten auf Rang 14.

VfL Gummersbach - Füchse Berlin 28:30 (17:14)

Tore für Gummersbach: Blohme 7, Styrmisson 4/2, Zeman 4, Köster 3, Mappes 3/1, Schroven 3, Kodrin 2, Kiesler 1, Vidarsson 1

Tore für Berlin: Lindberg 9/5, Drux 7, Lichtlein 3, Marsenic 3, Gidsel 2, Holm 2, Andersson 1, Darj 1, Freihöfer 1, M. Vujovic 1

Schiedsrichter: Julian Köppl (Darmstadt)/Denis Regner (Nieder-Olm)

Zuschauer: 4132

Strafminuten: 8 / 10

Disqualifikation: - / Wiede (42.), Marsenic (59.)

HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen 23:29 (10:16)

Tore für Wetzlar: Rubin 8, Lipovina 4, Novak 4/2, Nyfjäll 2, Wagner 2, Becher 1/1, Mellegard 1, Schelker 1

Tore für die Löwen: Knorr 9/5, Kirkelökke 5, Kohlbacher 5, Groetzki 4, Forsell Schefvert 3, Helander 2, L. Nilsson 1

Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum)

Zuschauer: 4421

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / Knorr (41.)

Frisch Auf Göppingen - TSV Hannover-Burgdorf 33:29 (16:9)

Tore für Göppingen: Lindenchrone Andersen 7, Schiller 6/4, Gulliksen 5, Sarac 5, Kozina 3, Blagotinsek 2, Kneule 2, Malus 2, Hermann 1

Tore für Hannover-Burgdorf: B. Vujovic 7, Büchner 4, Kulesch 4, Brozovic 3, Fischer 3, Pevnov 3, Feise 2, Gerbl 2/2, Steinhauser 1

Schiedsrichter: Simon Reich (Fellbach)/Hans-Peter Brodbeck (Heppenheim)

Zuschauer: 3600

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -