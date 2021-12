Füchse trotzen Corona-Chaos gegen HSVH - Flensburg siegt deutlich

Die Füchse Berlin haben ihren massiven Personalproblemen getrotzt und Platz drei in der Handball-Bundesliga behauptet. Die SG Flensburg-Handewitt ließ Leipzig nicht den Hauch einer Chance.

Trotz des Ausfalls von gleich zehn Spielern gewannen die Füchse am Sonntag gegen den HSV Hamburg mit 34:30 (17:15). Mit 22:6 Punkten mischen die Berliner weiter im Titelkampf mit. "Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, was sie heute geleistet hat", sagte Nationalspieler Fabian Wiede bei "Sky".

Weil sich gleich sieben Spieler nach einem positiven Corona-Test derzeit in Quarantäne befinden und weitere drei Akteure verletzt sind, hatten die Berliner eine Verlegung der Partie gegen den Aufsteiger aus Hamburg beantragt. Dieser wurde von der HBL jedoch gemäß den Statuten abgelehnt.

Es sind viele Spiele aus ganz anderen Gründen so gedreht worden, dass man sie verschieben kann. Hier hat man es offensichtlich nicht gewollt. Bob Hanning

"Wir nehmen es so wie es kommt. Auf der einen Seite mit viel Unverständnis, aber jetzt stellen wir uns dem Wettbewerb und werden versuchen, mit vielen jungen Leute das Spiel zu überstehen", hatte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning vor Anpfiff gesagt. "In Pandemie-Zeiten geht es darum, mit Augenmaß zu bewerten. Es sind viele Spiele aus ganz anderen Gründen so gedreht worden, dass man sie verschieben kann. Hier hat man es offensichtlich nicht gewollt."

Die Mannschaft meisterte die Herausforderung vor allem dank der Treffsicherheit von Routinier Hans Lindberg (11 Tore) und Rückraumspieler Milos Vujovic (9).

Erster Verfolger des noch ungeschlagenen Spitzenreiters SC Magdeburg (28:0) bleibt Titelverteidiger THW Kiel, der nach dem 32:29 (18:14) gegen die Rhein-Neckar Löwen 24:6 Zähler aufweist. Vizemeister SG Flensburg-Handewitt gab sich beim 31:21 (13:9) gegen den SC DHfK Leipzig ebenfalls keine Blöße und komplettiert als Vierter mit 20:6 Punkten die Spitzengruppe.

Statistik

SG Flensburg-Handewitt - SC DHfK Leipzig 31:21 (13:9)

Tore SG Flensburg-Handewitt: Svan 6, Wanne 6/2, Einarsson 4, Hald 4, Gottfridsson 3, Johannessen 2, Meyer-Siebert 2, Golla 1, Larsen 1, Möller 1, Semper 1

DHfK Leipzig: Wiesmach 5/2, Sunnefeldt 4, Binder 3, Witzke 3, Ernst 2, Ivic 2, Esche 1, M. Gebala 1

Schiedsrichter: Stefan Schneider (Barleben)/Colin Hartmann (Magdeburg) - Zuschauer: 3034

Strafminuten: 4 / 4 - Disqualifikation: - / -

Füchse Berlin - HSV Hamburg 34:30 (17:15)

Tore Füchse Berlin: Lindberg 11/8, M. Vujovic 9, Andersson 5, Wiede 5, Holm 2, Heinis 1, Milosavljev 1

HSV Hamburg: Bauer 5, Forstbauer 5, Mortensen 5/4, Tissier 4, Walullin 3, F. B. Andersen 2, Bergemann 2, Schimmelbauer 2, Wullenweber 2

Schiedsrichter: Sascha Schmidt (Bochum)/Frederic Linker (Bochum) - Zuschauer: 2500

Strafminuten: 10 / 14 - Disqualifikation: - / -

TBV Lemgo Lippe - Frisch Auf Göppingen 34:26 (15:11)

Tore TBV Lemgo Lippe: Elisson 9/3, Cederholm 5, Carlsbogard 4, Zerbe 4, Kogut 3, Suton 3, Guardiola 2, Hutecek 2, Schagen 1, Simak 1

Frisch Auf Göppingen: Gulliksen 10/8, Kozina 4, Smarason 4, Bagersted 2, Heymann 2, Lindenchrone Andersen 2, Kneule 1, Zelenovic 1 Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst) - Zuschauer: 2150

Strafminuten: 2 / 8 - Disqualifikation: - / -