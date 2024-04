Füchse-Trainer Siewert mit Extralob für Co-Trainer: "Hat uns nochmal gepusht"

Die Füchse Berlin trotzen der hohen Belastung und halten das Titelrennen in der Handball-Bundesliga weiter offen. Einmal mehr war Verlass auf das dänische Rückraum-Duo Gidsel und Andersson. Als Matchwinner sah Füchse-Trainer Jaron Siewert jedoch einen ganz anderen Akteur.

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter vorn. Im dritten Spiel innerhalb von nur fünf Tagen gewannen die Berliner am Donnerstagabend bei Frisch Auf Göppingen mit 32:27 (14:15). Verfolger SC Magdeburg hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und könnte mit einem Sieg in der nächsten Partie vorbeiziehen.

"Das war heute eine mega Mentalitätsleistung von uns", war Jaron Siewert nach der Partie von der Performance seines Teams begeistert. "Insgesamt absolut grandiose 14 Tage mit sechs Siegen aus sechs Spielen", so der Füchse-Trainer nach den Siegen gegen die Rhein-Neckar Löwen, Balingen-Weilstetten , der HSG Wetzlar und Frisch Auf Göppingen in der Bundesliga, sowie dem Doppelsieg gegen die Kadetten Schaffhausen in den Play-Offs der European League.

Extralob für Co-Trainer Rinderle

Auf dem Feld glänzten einmal mehr das dänische Duo Mathias Gidsel, der mit elf Treffern der beste Werfer seines Teams war, und Lasse Andersson (9 Tore). Jaron Siewert würdigte jedoch nach dem Schlusspfiff auch das Engagement seines Co-Trainers Max Rinderle neben der Platte.

"Ich möchte heute ein Extralob an unseren Co-Trainer Max Rinderle aussprechen", meinte Siewert. "Er hat heute eine sehr emotionale Rede gehalten, die uns nochmal gepusht und uns erinnert hat, worum es heute und in der ganzen Saison geht", so der Füchse-Trainer. Der Einsatz von Rinderle schien dabei den gewünschten Effekt zu erzielen.

Berlin erst mit Problemen, dann souverän

Denn die Gäste hatten zunächst Probleme, ins Spiel zu kommen. Berlin leistetet sich ungewohnt schwache Abschlüsse und liefen so erst einmal einem Rückstand hinterher. Erst nach rund neun Minuten kamen die Füchse dann besser in die Partie. Es blieb zunächst nur ein kleines Hoch. Dass die Füchse nicht schon deutlich im Rückstand lagen, war vor allem der Abwehr und den ebenfalls wenig überzeugenden Abschlüssen der Gastgeber zu verdanken.

Die Füchse kamen dann aber besser aus der Kabine und verwerteten ihre Würfe nun effizienter. Nach einem 5:0-Lauf konnten sie sich nach 42 Minuten erstmalig leicht absetzen (21:17). Anschließend häuften sich wieder die Fehler und Göppingen kam wieder ein Tor heran (25:24). Doch die Füchse blieben ruhig, legten in der Schlussphase noch eine Schippe drauf und gewannen doch noch souverän.

"Berlin hat uns mit der hohen Qualität seiner Weltklasseleute und dem Tempospiel weh getan", bilanzierte Göppingen-Trainer Markus Baur und machte die Niederlage vor allem an der Angriffsleistung seiner Mannschaft in den zweiten dreißig Minuten fest: "In der zweiten Halbzeit sind wir schlecht ins Spiel gekommen. Im Angriff hat dann die Durchschlagskraft gefehlt."