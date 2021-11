Füchse patzen in Stuttgart - Kiel souverän

Der Corona-gebeutelte Spitzenreiter SC Magdeburg erlebte auf der Couch den Punktverlust von Verfolger Füchse Berlin (32:32 in Stuttgart). Der THW Kiel löste seine Auswärtsaufgabe bei Frisch Auf Göppingen dagegen ungefährdet.

Am Sonntagnachmittag war mit den Berlinern in Stuttgart zunächst der erste Verfolger von Spitzenreiter Magdeburg - dessen Partie gegen TuS N-Lübbecke fiel einem Corona-Ausbruch zum Opfer - am Ball. Den Füchsen drohte nach einem 12:16-Halbzeitrückstand die dritte Niederlage in Serie, die die ersatzgeschwächten Hauptstädter beim Tabellenvorletzten TVB noch abwenden konnten und am Ende beim 32:32 mit einem Punkt zufrieden sein mussten. In der Tabelle verloren die Füchse weiter Boden auf Tabellenführer SC Magdeburg. Bester Berliner Werfer war Hans Lindberg mit elf Toren.

Elf Treffer gelangen auch Niclas Ekberg für den THW Kiel. Der Schwede führte die Kieler zu einem souveränen 38:26 (20:15)-Auswärtssieg bei Frisch Auf Göppingen. Die Zebras tauschten die Plätze mit den punktgleichen Füchsen und sind auf Platz zwei vorgerückt.

Der SC DHfK Leipzig unterlag der MT Melsungen mit 22:26 (12:12).

TVB Stuttgart - Füchse Berlin 32:32 (16:12)

Tore TVB Stuttgart: V. Kristjansson 7/2, Lönn 7, Peshevski 4, Pfattheicher 4, Hanusz 3, Zieker 3, Augustinussen 1, Runarsson 1, Röthlisberger 1, Weiß 1 Tore Füchse Berlin: Lindberg 11/6, Andersson 5, Holm 4, Marsenic 3, Matthes 3, Michalczik 3, M. Vujovic 2/1, Koch 1 Zuschauer: 3084 Strafminuten: 10 / 6 Disqualifikation: - / Kopljar (16.)

Frisch Auf Göppingen - THW Kiel 26:38 (15:20)

Tore Frisch Auf Göppingen: Lindenchrone Andersen 6, Bagersted 4, Ellebaek 4, Gulliksen 3, Hermann 3, Goller 2/2, Kozina 2, Zelenovic 2 Tore THW Kiel: Ekberg 11/5, Duvnjak 7, Dahmke 6, Reinkind 5, Sagosen 3, Weinhold 3, Wiencek 2, Ciudad Benitez 1 Zuschauer: 4000 Strafminuten: 10 / 4 Disqualifikation: - / -

DHfK Leipzig - MT Melsungen 22:26 (12:12)

Tore DHfK Leipzig: Wiesmach 5/1, Jotic 4, Binder 3, Mamic 3, Milosevic 3, Ernst 1, Esche 1, Ivi 1, Sunnefeldt 1 Tore MT Melsungen: Kühn 8, Maric 5, A. Gomes 4, K. Häfner 4, Kastening 3, Jonsson 2 Zuschauer: 2640 Strafminuten: 2 / 4 Disqualifikation: - / -