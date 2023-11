Füchse jubeln - Flensburg siegt knapp - Spätes Löwen-Siegtor

Alle vier deutschen Vertreter in der European League waren am Dienstag im Einsatz. Flensburg gewann ganz knapp gegen die Norweger Elverum, Hannover siegte gegen AEK Athen. Die Löwen holten spät einen Sieg in Lissabon und die Füchse gewannen gegen Dinamo Bukarest.

Matthes Langhoff und die Füchse fuhren einen Heimsieg ein. IMAGO/Foto Lächler