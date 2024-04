Füchse heiß auf Final Four: "Super Bowl des Handballs"

Zehn Jahre nach dem ersten Pokalsieg wollen die Füchse Berlin ihren zweiten nationalen Titel holen. Im Halbfinale des Final Four wartet aber mit dem SC Magdeburg der schwerstmögliche Gegner.

Die Füchse Berlin fiebern dem Final Four im Pokal am Wochenende entgegen. Sportvorstand Stefan Kretzschmar erwartet in Köln ein großes Spektakel. "Das ist schon die Mutter aller Final Fours, mit vier spektakulären Mannschaften. Das hat schon noch mal ein ganz anderes Flair und ist der Super Bowl des Handballs. Überhaupt dabei zu sein, das ist stark", sagte der 51-Jährige.

Am Donnerstag machte sich der Berliner Tross in Richtung Köln auf. Die Füchse treffen im Halbfinale am Samstag auf den Dauerrivalen SC Magdeburg (16.10 Uhr/ARD und Dyn). Die zweite Partie bestreiten die SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen. "Budgetär ist es die Reihenfolge der Handballordnung in Deutschland. Das sind schon vier ganz, ganz starke Mannschaften", meinte Kretzschmar.

Vorgezogenes Finale?

Einen klaren Favoriten sieht er in Köln deshalb nicht. "Weil einmal kann der vermeintlich Kleine immer den Favoriten schlagen. Das hat man in der Geschichte der Final Fours schon gesehen. Deshalb ist es völlig offen, was da passiert", sagte er. Mit Magdeburg haben die Füchse allerdings den wohl schwerstmöglichen Gegner vor der Brust. "Rein nominell ist es wahrscheinlich ein vorgezogenes Finale", sagte deshalb Füchse-Trainer Jaron Siewert.

Die Berliner sind in der Handball-Bundesliga aktuell Tabellenführer, aber Magdeburg sitzt ihnen mit einem absolvierten Spiel weniger direkt im Nacken. "Das ist die ultimative Herausforderung zurzeit. Das ist schon ein brutal schweres Team und wird ein Brett", glaubt Kretzschmar.

Es ist bereits das vierte Aufeinandertreffen der beiden Ostrivalen in dieser Saison. Beide Teams kennen sich deshalb fast in- und auswendig. "Im Grunde wird sich nicht so viel ändern. Wenn da jetzt zu viele neue Ideen reinkommen, riskiert man eher Unruhe. Es wird da jetzt keine Neuerfindung des Spiels von beiden Seiten geben", sagte Siewert. Allerdings wird Torhüter Nikola Portner dem SCM wegen eines möglichen Doping-Vergehens voraussichtlich fehlen.

Methamphetamine in Portner-Probe gefunden

Das erste Duell zu Saisonbeginn in der Liga gewannen die Füchse. Das Finale der Klub-WM Mitte November und das Liga-Rückspiel vor fünf Wochen entschieden die Bördestädter für sich. "Wir müssen am Optimum spielen und unser Topniveau erreichen. Aber es ist keine Mannschaft, die unschlagbar ist", gibt sich Siewert optimistisch.

Einziger Berliner Pokaltriumph zehn Jahre her

Die Füchse gewannen vor genau zehn Jahren zum ersten Mal den Pokal. Es ist bis heute der einzige nationale Titel der Vereinsgeschichte. Zuletzt waren sie 2019 beim Final Four dabei, verloren aber ihr Halbfinale gegen den THW Kiel. 600 Anhänger aus der Hauptstadt werden das Team am Wochenende in Köln unterstützen.