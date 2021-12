Füchse binden zwei Leistungsträger bis 2027

Die Füchse Berlin haben zwei langfristige Vertragsverlängerungen eingetütet: Torhüter Dejan Milosavljev (25) und Abwehrspezialist Mijajlo Marsenic (28) bleiben beide bis 2027 beim Hauptstadtklub.

Sie verlängerten beide bis 2027 in Berlin: Torhüter Dejan Milosavljev (li.) und Mijajlo Marsenic. imago images

Das gab die Füchse am Sonntagnachmittag bekannt. "Mit der Verlängerung von Dejan und Marsa kommen wir der Vollendung unseres Puzzles jetzt sehr nah", wird Geschäftsführer Bob Hanning in einer Pressemitteilung zitiert: "Beide haben hier in den letzten Jahren gezeigt, wie wertvoll und wichtig sie für das Team sind. Trotz vieler anderer Angebote haben sie sich entschieden, den Fuchs und die damit verbundene Philosophie weiter mitzuprägen und nicht dem Geld aus Szeged und Flensburg zu erliegen."

Auch Coach Jaron Siewert freute sich über "ein großes Zeichen an den Verein aber auch an die Liga". Milosavljev sei "für einen Torhüter noch relativ jung und dennoch auf absolutem Top-Niveau. Marsa ist neben seiner sportlichen Klasse ein wichtiger Charakter und Führungsspieler in unserem Team."

Milosavljev kam 2019 nach dem Champions-League-Sieg mit Vardar Skopje nach Berlin, auch Marsenic ging den Weg von Nordmazedonien in die Hauptstadt - allerdings bereits ein Jahr zuvor.

"Für mich sind die Füchse Berlin ein besonderer Klub in Europa mit der besten Nachwuchsabteilung der Welt", so Keeper Milosavljev: "In Zukunft möchte ich mit Berlin Titel gewinnen, freue mich auf diese besondere Herausforderung und bin stolz, mit meiner Familie bis 2027 Berliner zu sein."