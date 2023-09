Füchse bezahlen den Sieg teuer - Hannover trotzt Flensburg in letzter Sekunde

Am sechsten Spieltag der Handball-Bundesliga gab die SG Flensburg-Handewitt in letzter Sekunde den Sieg in Hannover noch aus der Hand. Die Füchse Berlin dagegen bauten in Balingen ihre bislang makellose Bilanz souverän aus, bezahlen den Sieg aber teuer.

Berlins Fabian Wiede muss mit der Trage vom Parkett. IMAGO/Eibner