Füchse bestehen in Hamburg - Auch Kiel lässt keine Federn

Am Sonntag gingen vier Spiele in der HBL über die Bühne. Unter anderem musste der Tabellenzweite Kiel beim Bergischen HC ran - und bestand die Probe.

Der THW Kiel bleibt im Titelrennen der Handball-Bundesliga erster Verfolger von Spitzenreiter SC Magdeburg. Der Rekordmeister setzte sich am Sonntag beim Bergischen HC mit 26:24 (13:13) durch. Mit 32:8 Punkten behauptete der Titelverteidiger Rang zwei hinter den Magdeburgern (36:2), die bereits am Samstag ihre Pflichtaufgabe beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke mit 30:20 (13:12) erfolgreich gelöst hatten.

Ohne Trainer Filip Jicha und Abwehrchef Hendrik Pekeler, die sich beide nach einem positiven Coronatest in Quarantäne befinden, taten sich die Kieler beim BHC schwer. Nach zehn Minuten lag der Rekord-Champion mit 2:6 hinten. Bis eine Viertelstunde vor Schluss (18:18) war noch alles offen, ehe Kiel noch einmal zulegte. Bester THW-Werfer war Schwedens Europameister Niclas Ekberg mit sieben Toren. "Es war ein hartes Stück Arbeit", sagte der Rechtsaußen am Sky-Mikrofon und fügte kämpferisch hinzu: "Es ist noch alles drin. Wir werden alles dafür geben, dass wir am Saisonende ganz oben stehen."

Weiter oben dran bleiben auch die Füchse Berlin nach dem 30:27 (14:11) beim anderen Aufsteiger HSV Hamburg. Mit 29:9 Punkten belegt der Hauptstadt-Klub Rang vier hinter Vizemeister SG Flensburg-Handewitt (30:8), der gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:20 die Oberhand behielt. Bester Werfer der Berliner war einmal mehr der 40 Jahre alte Oldie Hans Lindberg mit neun Toren.

Bergischer HC - THW Kiel 24:26 (13:13)

Tore Bergischer HC: Nikolaisen 6, Boomhouwer 4, Weck 4, Schönningsen 3, Arnesson 2/1, Darj 2, A. Gunnarsson 2, Babak 1

THW Kiel: Ekberg 7/4, Duvnjak 4, Sagosen 4, Wiencek 4, Weinhold 3, Bilyk 2, Reinkind 2

Schiedsrichter: Julian Köppl (Darmstadt)/Denis Regner (Nieder-Olm)

Strafminuten: 8 / 2

HSV Hamburg - Füchse Berlin 27:30 (11:14)

Tore HSV Hamburg: Mortensen 8/5, Tissier 5, Weller 5, F. B. Andersen 2, Ossenkopp 2, Axmann 1, Bauer 1, Forstbauer 1, Schimmelbauer 1, M. Späth 1

Füchse Berlin: Lindberg 9/5, Marsenic 6, Drux 5, Beneke 4, Andersson 3, Holm 1, Langhoff 1, Matthes 1

Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum)

Zuschauer: 2000

Strafminuten: 4 / 6

GWD Minden - DHfK Leipzig 23:23 (10:11)

Tore GWD Minden: Urban 6/2, Korte 5, Pieczkowski 5, Darmoul 3/1, Richtzenhain 2, Jukic 1, Meister 1

DHfK Leipzig: Ivic 7/3, Binder 6, Mamic 3, Wiesmach 3, M. Gebala 2, Krzikalla 1/1, Sunnefeldt 1

Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel)

Strafminuten: 6 / 10

Frisch Auf Göppingen - HSG Wetzlar 33:26 (17:12)

Tore Frisch Auf Göppingen: Lindenchrone Andersen 8, Gulliksen 7, Schiller 7/5, Kozina 3, Bagersted 2, Ellebaek 2, Heymann 2, Hermann 1, Neudeck 1

HSG Wetzlar: Holst 7/7, Cavor 5, Rubin 5, Feld 2, Nyfjäll 2, Danner 1, Forsell Schefvert 1, Kusan 1, Srsen 1, Weissgerber 1

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren)

Strafminuten: 4 / 8