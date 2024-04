Füchse Berlin wollen auswärts gegen Melsungen für Novum sorgen

Die Füchse Berlin gastieren am morgigen Samstagabend (27. April, um 20:30 Uhr) bei der MT Melsungen. Der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga trifft dabei auf den Tabellenfünften. Die Berliner wollen für ein Novum sorgen.

Die Füchse müssen nach dem 32:32-Unentschieden zuletzt gegen den THW Kiel im Titelkampf auf Fehler des SC Magdeburg hoffen und weiter ihre Spiele gewinnen. Mit 50:8 Punkten steht der Hauptstadt-Klub nach 29 absolvierten Ligaspielen auf dem zweiten Platz und hat mit derzeit acht Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten, die SG Flensburg-Handewitt, sehr gute Chancen, in der kommenden Saison erstmals in der EHF Champions League zu spielen.

Die MT Melsungen steht nach 18 Siege, zwei Unentschieden und neun Niederlagen mit 38:20 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Ihr letztes Auswärtsspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen gewannen sie mit 23:28, nachdem sie zuvor im Pokalfinale mit 30:19 gegen SC Magdeburg verloren hatten. Beide Duelle in der Vorsaison konnten die Füchse gewinnen, und auch beim 37:31 (17:15)-Hinspielsieg hielt man die Gäste aus Nordhessen deutlich auf Abstand. Die Füchse sind dennoch gewarnt, denn Melsungen ist zuhause in dieser Saison noch ungeschlagen.

Melsungen, das zweite Kiel?

"Für uns war es nach dem Spiel am Dienstag (33:33-Remis gegen Nantes) zunächst wichtig, die Köpfe frei zu kriegen. Aufgrund der Belastung der letzten beiden Spiele, aber auch mit Blick auf die Aufgaben, die vor uns liegen. Gestern haben wir uns viel mit deren Angriff beschäftigt. Melsungen ist mir ihrem Sieben-gegen-sechs schon fast ein zweites THW Kiel geworden. In der Hinrunde hatten sie ein, zwei Konzepte, jetzt haben sie neun, zehn Konzepte, auf die man vorbereitet sein muss, um das gut zu verteidigen", erklärt Füchse-Trainer Jaron Siewert.

"Wollen die erste Mannschaft sein, die siegreich aus Kassel abreist!"

"Heute liegt der Fokus im Training auf deren Abwehr, also unseren Angriff. Auch hier sind sie sehr variantenreich, sodass wir uns ein paar Sachen einfallen lassen. Sie werden sicherlich versuchen, wieder einen Extra-Bewacher für Mathias Gidsel bereit zu halten, aber darauf bereiten wir uns vor", so Siewert. Der Coach der Berliner betont: "Ansonsten gehen wir optimistisch in dieses Spiel. Wir spielen eine gute Runde, sind mit Selbstvertrauen ausgestattet und wollen die erste Mannschaft sein, die siegreich aus Kassel abreist!"

Im Anschluss an diese Bundesliga-Partie bleiben die Füchse im Großraum Frankfurt/Main und reisen am Montag weiter nach Nantes, wo am Dienstagabend (20:45 Uhr live auf Dyn/Dazn) das Achtelfinal-Rückspiel gegen HBC Nantes in der EHF European League stattfindet.