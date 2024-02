Füchse Berlin verlängern mit Linksaußen

Die Füchse Berlin verlängern den Vertrag mit einer erfahrenen Linksaußen. Der Frauen-Zweitligist spricht von einer "unverzichtbaren" Spielerin.

Michelle Stefes hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Berlinerinnen um ein weiteres Jahr verlängert. Die Allrounderin, die neben ihrer angestammten Linksaußen-Position auch überall im Rückraum eingesetzt werden kann, kam vor zwei Jahren an die Spree.

"Wenn ich knapp zwei Jahre zurückschaue, wird mir persönlich bewusst, dass ich eigentlich den Handball schon so gut wie aufgegeben hatte, doch der Reiz nochmal eine andere Stadt und Mannschaft kennenzulernen war größer," sagt die 31-jährige.

Susann Müller: "Sie ist für uns unverzichtbar"

"Das professionelle und zugleich sehr menschliche Umfeld gefällt mir einfach gut. Als eine der älteren Spielerinnen versuche ich meine Erfahrung bestmöglich einzubringen und weiterzugeben." Stefes hat in der bisherigen Saison 68 Tore in 17 Spielen erzielt.

"Sie verfügt über die nötige Einstellung, Erfahrung und Ruhe, von der vor allem unsere jungen Spielerinnen in der kommenden Spielzeit profitieren können und sollen", so Füchse-Trainerin Susann Müller. "Zudem kann sie sowohl im Angriff als auch in der Abwehr auf mehreren Positionen eingesetzt werden, was sie für unser Team unverzichtbar macht."